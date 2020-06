19 jun 2020

¿Has pasado ya por la peluquería para sanearte las puntas o hacerte un nuevo corte de pelo ahora te arrepientes de no haber aprovechado la visita para haberte cambiado el color de pelo? Si dudas si teñirte el cabello por completo o simplemente añadirle unos reflejos, no te pierdas las propuestas que tres expertos en color capilar nos han recomendado para ti. Descubre cuáles son las tendencias para el verano y cuáles son los tonos y técnicas que más te favorecen (y rejuvenecen) dependiendo de si ya has soplado 30, 40 0 50 velas.

A partir de los 30 años

“Aquí las mujeres se decantan por técnicas que den luz a la melena, con efectos suaves y naturales. Buscan cambios sutiles, que suavicen los rasgos”, asegura Marc Calvache, director de los salones Marc Calvache Hair Salons. Por tanto, las técnicas de color más solicitadas y que mejor sientan a esta edad son el balayage y las babylights. La primera consiste en hacer “un barrido desde la raíz hasta la punta, suavizando e iluminando el cabello para conseguir un look de lo más natural y favorecedor”, explica el peluquero, y proporciona un efecto luminoso muy natural. Los segundos son “unos reflejos de luz suaves con los que se consigue un tono más claro de forma natural”, aclara.

El Smoky Gold es también una opción perfecta para esta década ya que, al no aplicarse el color desde la raíz, no necesita un mantenimiento mensual. Además, suaviza los rasgos y aporta luz al rostro de una manera muy sutil. “Es un rubio de base oscura, muy natural, con matices dorados y ahumados, con el que las morenas serán más rubias y las rubias, más castañas”, concluye Calvache.

A partir de los 40 años

Una vez se han cumplido los 40 hay que proporcionar un extra de luz al rostro, movimiento a la melena y huir de las coloraciones más agresivas. De esta manera se logra disimular tanto las pequeñas arruguitas de la cara como la falta de densidad capilar, que comienza a hacerse latente. Elías Pedrosa, director creativo de Oculto Hair Club, propone recurrir al combo balayage + babylights para “iluminar contornos a la vez que se aclaran las puntas. Esto da luz a la cara e ilumina, realzando la belleza natural. Los tonos favoritos en esta técnica son los beige y dorados suaves; aunque también sientan genial los cobres y marrones tipo avellana”.

“Los castaños fríos ganan terreno esta temporada y se posicionan como los segundos favoritos. Se les puede añadir también alguna mecha suave cerca de la cara para iluminar un poco, pero siempre dentro de las tonalidades castañas, sin llegar a ser demasiado rubias”, declara el director creativo. Y los pelirrojos de acabado natural, donde el subtono naranja le gana la batalla al rojo, también son una opción ganadora. “Aportan calidez a los rostros pálidos e iluminan los ojos marrones o verdes. Su mejor versión es lucirlos con una raíz más oscura y un suave degradado hacia la punta, realizando un desgastado muy natural”, ultima Pedrosa.

A partir de los 50 años

“Es el momento de lucir tonalidades naturales que no superen un clarado de más de 2-3 tonos, a los que hay que añadir algún reflejo alrededor del rostro para que lo ilumine, suavice las facciones y rompa la monotonía del color de fondo”, recomienda Luis Miguel Vecina, colorista y copropietario de Coolday. Tanto si tienes cabello claro, como oscuro o canas, el balayage melting es la opción ganadora, ya que “se adapta perfectamente a tu look, mezclando sabiamente zonas menos claras en la cercanía a la raíz o incluso oscureciéndolas para fusionarlas con mechas claras en medios y puntas”, aconseja Vecina. Pero si lo que buscas es una melena con personalidad el Ginger Beer es para ti. “Estos reflejos cobrizos añaden vigor a tu cabello, sea corto o largo, rejuveneciendo tu imagen de forma rompedora”.

Para las que busquen un acabado 100% natural, pero muy rejuvenecedor, “los tonos marrones, chocolates rotos con algún reflejo caramelo, son para ti. Te quitarán unos años de encima, pero re pondrán un plus de sofisticación y brillo”, afirma el colorista.