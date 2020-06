22 jun 2020

Compartir en google plus

Es uno de nuestros objetivos para este verano: no perder ni un minuto de más delante del espejo y disfrutar al máximo cada minuto en la playa o la montaña. Una de las personas que más nos van a facilitar la tarea de economizar tiempo es Vicky Martin Berrocal: tiene recogidos cien por cien prácticos, fáciles de clonar y súper favorecedores. Eso sí, para que resulten tienes que tener el pelo ondulado o rizado que luce la diseñadora, o poner en práctico este truco para texturizar el pelo liso. Es muy fácil: antes de recogerte el pelo, puedes conseguir una densidad y consistencia extra recurriendo a un champú seco: solo tienes que espolvorear en la raíz y retirar el sobrante. Una alternativa: el spray de sal. Es aún más fácil de aplicar, pero deja residuo.

Este moño bajo suaviza las facciones mucho más que la versión tirante. pinit

Una vez conseguida la consistencia deseada, puedes elegir el tipo de recogido que más te convenga. Nuestro favorito es el más sencillo: una cola de caballo alta. Tiene un poder rejuvenecedor innegable y es uno de los peinados más alegres que puedes elegir. La textura que le has dado a tu melena crea esa sensación de densidad y volumen tan apetecible. Funciona también en el moño bajo que más nos gusta de todos los que suele usar Vicky Martín Berrocal, No es el típico moño tirante, sino una versión suelta con algunos mechones enmarcando la cara. Suaviza mucho más las facciones que la versión tirante.

El truco para que este moño quede bien es llevarlo lo más alto posible. pinit

El tercer recogido de Vicky Martín Berrocal que nos ha cautivado desde el minuto uno tiene dos versiones. La primera es un básico clásico que seguramente ya te haces, aunque quizá no con tanta altura como Berrocal. La diseñadora tiene razón: si no le das al moño alto la colocación precisa, pierde la gracia. Ella lo lleva prácticamente en la coronilla y no puede estar más guapa. Combinado con esos pendientes de aro, este moño es prácticamente irresistible.

Una original versión del moño anterior, perfecta para las citas sofisticadas. pinit

Y si el moño anterior es perfecto para el día, esta versión tan original funciona a la perfección en cualquier cita sofisticada. En realidad la mecánica es la misma: se trata de lucir un moño alto, pero con solo la mitad delantera de la melena. La otra mitad queda suelta. de nuevo, si tienes tanta cantidad de pelo como Vicky Martín Berrocal no tendrás problema para conseguir un moño suficientemente voluminoso. Si no, puedes recurrir a un relleno para conseguir el grosor que te falta. Qué haríamos sin algún truco de vez en cuando...