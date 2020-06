24 jun 2020

Compartir en google plus

Exhuberante y criticada a partes iguales por sus mini bikinis o sus desnudos más reivindicativos, Emily Ratajkowski ha vuelto a demostrar con su último cambio de look -lo protagoniza un espectacular tinte de pelo color rubio platino- si no lo hace radical no lo hace.





VER 14 FOTOS De rubias a morenas: las famosas que se atreven con el cambio de look más radical de todos

Y es que esta vez, a diferencia de aquel corte de pelo midi que le sentaba de maravilla pero que resultó ser una peluca (demasiado light para ella), se ha deshecho de su icónica melena marrón chocolate a la que lleva siendo fiel desde que la conocemos y en la que ha hecho tan solo pequeñas variaciones de color con mechas y reflejos. Ahora la temida decoloración (y su no tan difícil mantenimiento) han conquistado a la actriz.

Horas después de su transformación de la mano de la firma francesa Kérastase, Instagram se ha llenado de imágenes con los resultados. ¿Qué se ha hecho Emily Ratajkowski en el pelo?

La top model ha optado por un rubio muy vivo que roza el platino y que aún deja entrever las raíces del tono natural de su cabello en clave surfer. Una opción arriesgada pero perfecta para iluminar el rostro, suavizar las facciones, rejuvenecer a cualquier edad y conseguir un look beauty sexy y atrevido al más puro estilo años 90. Sobre todo a la hora de mantener ese corte ultra capeado en la parte delantera que aporta volumen y movimiento a la melena.

No tenemos claro si Emily busca un giro en su carrera pero lo que sí tenemos claro es que si al verla se te ha pasado por la cabeza transformar tu imagen, debes saber que el mantenimiento del pelo rubio es básico para que el nuevo color no acabe en desastre.

Sus cuidados van desde tratamientos ultra nutritivos con mascarillas que mantengan suaves las fibras capilares hasta champús que fijen el pigmento, aporten brillo y luminosidad, y neutralicen de forma instantánea los indeseados reflejos amarillos gracias a las tonalidades violeta. Opta por los productos de la gama Blond Absolu de Kérastase y cuida de tu rubio a fondo.