31 oct 2018

Este es el mes de los cambios, así que si todavía no estás convencida debes saber que hay numerosos peinados y cortes que transformarán tu look este otoño. Las famosas ni se lo piensan. Primero lo hizo Sara Carbonero, que cortó y aclaró su larga melena. Y después de ella, la lista de famosas que han cambiado de look no ha parado de crecer.

La última en atreverse ha sido Emily Ratajkowski, que ha mostrado su cambio a través de Instagram Stories. Su cambio de look desmuestra que un corte bien hecho aporta estilo, movimiento y una nueva vida a tu melena.

El cambio de look de Emily Ratajkowski pinit

La actriz se ha deshecho de su cabello capeado y se ha pasado a la media melena gracias a un corte completamente recto. El estilista internacional de L’Oréal Paris, Stephane Lancien ha sido el encargado de este estilo de pelo tan favorecedor.

Se trata de un corte sencillo pero que cambia por completo el rostro y parece que está de moda. Porque además de Sara Carbonero, Aitana de OT 2017 y la influencer Mery Turiel también han pedido este look en su peluquería. Y si esto para ti es coser y cantar, atrévete con el pelo rapado de Laura Escanes o con el flequillo perfecto de Jennifer López. ¿A qué estás esperando?

