8 jul 2020

Si hace unos días era Nuria Roca quien desvelaba su secreto para tener el pelo sano, cuidado y brillante, ahora ha sido Olivia Palermo la que ha querido compartir cómo lleva a cabo su rutina para el cabello. Y nada tiene que ver con el tratamiento que se aplica Vicky Martín Berrocal. Se trata de unos trucos que ha aprendido de los profesionales más expertos del mundo beauty y que complementa con productos esenciales para ella como puede ser las brumas hidratantes para el pelo.





Reuniones, eventos, actos... son muchas las apariciones públicas que Olivia Palermo hace a diario y no solo implican cambios en su vestimenta, si no también en su cabello. Por ello, es muy importante para ella tener productos de calidad y fiables y llevar una rutina ajustada a su necesidades para mantener el pelo sano y cuidado. Unos pasos que sigue a diario y que ha aumentado durante la cuarentena siguiendo los consejos de los expertos estilistas.

Olivia ha confesado que se lava el pelo a diario: "Mi madre se lo hace todos los días, así que lo seguí, ya que parece ser su secreto para un cabello bonito". Por ello, utiliza el Champú Desintoxicante Clarificador de Phyto: "Es como una mini desintoxicación para tus mechones y cuero cabelludo porque elimina las impurezas y huele muy bien". Un producto que combina con champús y acondicionadores protectores del color como los dúos Gemstone de R + Co para mantener el rubio que lleva habitualmente.

En cuanto al peinado, la it girl detalla que desenreda el cabello mojado con un peine ancho de Creative Hair Tools y lo seca con el secador de Ghd que usan los profesionales y otro diferente: un cepillo Mason Pearson, que las cerdas distribuyen los aceites naturales del cabello. Unos pasos que complementa también con productos nutritivos: "Después de lavarme el cabello y mientras aún esté húmedo, aplico unas gotas del Aceite Extraordinario L'Oreal Elvive o el Aceite Suavizante de Oropel R + Co de medios a puntas". Ambos agregan hidratación adicional y actúan como un protector contra el calor y el encrespamiento, lo que le da al cabello un brillo agradable.

Después de peinarse, Olivia confiesa que es fiel al fijador de L'Oreal Paris, la Elnett Satin Hairspray, con la que consigue que su recogido aguante durante horas. "Siempre tengo un tamaño de viaje en mi bolso, junto con unas horquillas y cintas para el pelo. ¡Nunca se sabe cuándo vas a querer un retoque rápido!". Tomamos nota, Olivia.