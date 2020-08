17 ago 2020

A pesar de que el rubio es el rey indiscutible de los tintes de pelo, los colores fantasía han cogido fuerza durante el confinamiento, sobre todo el tinte rosa pastel, que ha triunfado por igual entre las famosas como con las mortales. Lady Gaga es de las celebrities que más cambia su tono de pelo sin miedo y entre sus looks capilares hemos podido ver infinidad de colores del arcoíris. Al azul hielo, rosa chicle o melocotón ombré ahora se une el ocean blonde, un rubio con reflejos aguamarina dignos de cualquier sirena.

Sin embargo, el nuevo tono con el que ha teñido su melena no es un capricho más de la diva, sino que tiene un significado más profundo. La cantante ha publicado una imagen en su Instagram para dar a conocer a sus fans su nuevo cambio de look, y en la que explica que la coloración se llama Suzie's Ocean Blonde, en homenaje a la madre de Frederic Aspiras (el peluquero de Gaga), que falleció en junio de cáncer. “Te amo Freddie”, ha escrito la cantante y “Esto es tener un extra de glamour con amor”.

Gaga y Aspiras llevan trabajando juntos durante más de una década y el peluquero y diseñador de pelucas no solo es el artífice de los estilismos capilares que luce la artista sobre el escenario, sino que también fue el encargado de peinar el cabello de Gaga durante su actuación en la serie American Horror Story, trabajo por el que fue nominado a un premio Emmy.

Este es el nuevo color de pelo de Lady Gaga: ocean blonde. pinit

Aspiras, por su parte, también ha querido hablar en sus redes sociales del significativo del nuevo color de pelo de la intérprete de Shallow. “Mi madre era mi modelo a seguir como peluquera y estoy haciendo todo lo posible por encontrar la alegría en lo que más amo hacer, que es peinar”, ha escrito. “@ladygaga me has devuelto la alegría de nuevo recordándome lo que mi madre me dijo hace mucho tiempo sobre lo que más me gustaba hacer: crear con amor. Me enjuagaste las lágrimas y me levantaste la barbilla. Gracias por permitirme crear este cabello en ti y mostrarme cuál es el verdadero significado de vivir”, concluye.

Seguro que Lady Gaga no es la única famosa que nos sorprende con este nuevo tinte de pelo. Se abren las apuestas para descubrir quién será la siguiente en pasar por la peluquería para lucir el tono ocean blonde.