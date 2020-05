13 may 2020

Al igual que la cuarentena tiene fases, nuestro ánimo y nuestras ansias beauty también, y después de dos meses el aburrimiento puede llevarnos a tomar decisiones que en otro momento de nuestras vidas serían impensables. Como, por ejemplo, seguir los pasos de un montón de celebrities y teñirnos el pelo de rosa. No es que nos parezca una mala idea, es que, como todas, tienes que saber varias cosas antes de dar un paso que puede marcarte durante unos cuantos meses.

Lo primero que tienes que tener en cuenta antes de apostar por el rosa, o por cualquier tono más propio del arcoíris que del cabello, es el color original de tu pelo. Si tu tono es el rubio claro, los tonos pastel son una manera perfecta de mantener tu cabello claro y darle color. Si es más oscuro o tira a castaño, el pastel no se verá tan bien, y lo mejor sería apostar por tonos más intensos, que le darán a tu cabello un bonito brillo. Aquí también debes tener en cuenta que, como sucede con todos los tonos, el tono que resulte puede no ser tan vívido como el que vemos en la caja.

El rosa en su versión más intensa, ideal para morenas. pinit

Si no tienes claro el tono que quieres, o no sabes cual te quedará mejor, los expertos recomiendan que busques una camisa, o una bufanda, en ese tono para ver cómo resalta tus ojos y tu tez. Entre las razones por las que las mujeres rubias tienen más éxito a la hora de apostar por el rosa para su melena está que, si tienden a tener la piel rosada, teñir el pelo de ese color acaba sacando el rosa de la cara y aporta un tono de piel más uniforme.

El tono de tu piel también es importante a la hora de valorar el tono del tinte. pinit

Al igual que harías con cualquier otro tinte, antes de pasarte al rosa es necesario que tu cabello esté sano. Los expertos recomiendan utilizar mascarillas nutritivas algunos lavados antes de teñir el cabello, y dejarlo sin lavar el día anterior, para que los aceites naturales del cabello lo protejan. Es importante mantener esta rutina cuando el color del tinte esté desapareciendo, para ayudar a nuestro cabello a que sea lo más fuerte y saludable posible antes de afrontar otro cambio en nuestra melena.

La uniformidad, el máximo anhelo del tinte en casa pinit

Si no hemos conseguido cita en la peluquería, o simplemente queremos adentrarnos en esta aventura capilar en solitario, no debemos estresarnos demasiado a la hora de llevarla a cabo, ya que la imperfección también forma parte del encanto del pelo rosa. Entre las recomendaciones básicas a la hora de aplicar el tinte está hacerlo con el pelo seco, para que absorba mejor el color, y desenredado, desde la raíz hasta las puntas y resguardarlo bajo un gorro de ducha, o film casero, durante 30 minutos. Antes de enjuagarlo con agua fría tiene que respirar durante cinco minutos, dejándolo al aire. Y lo más recomendable es comprar dos cajas, en vez de una, para tener la seguridad de que no te vas a quedar a medias.

Tan importante como escoger bien el tono es utilizar productos para cuidarlo. pinit

A la hora de mantener nuestro nuevo color lo máximo posible es imprescindible comprometernos a cuidarlo y mimarlo con cariño y constancia. Los tonos arco iris, y con ellos el rosa, no son realmente absorbidos por el cabello, simplemente se sientan en la cutícula, y por ello tienen una vida útil relativamente corta. Por eso los especialistas recomiendan lavarse el pelo lo menos posible y añadir un poco de tinte al acondicionador para el mantenimiento. Además de añadir a nuestra rutina de lavado de cabello productos específicos de tratamiento del color que nos ayuden a protegerlo.

El degradado del tono es, para algunas, una fase más de teñirse de rosa. pinit

Aunque tal vez eres de las que cree que la decoloración es parte del encanto del pelo rosa, y simplemente quieres disfrutar de esas fases en las que se va desvaneciendo. De ti depende cuánto quieres disfrutarlo, o si simplemente es una fase pasajera que pasará cuando, precisamente, tu provincia cambie de fase y tu vida social y laboral se acerque a la nueva normalidad.