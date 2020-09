14 sep 2020

La pandemia ha provocado (también) que tanto nuestros maquillajes como peinados sean más relajados de lo que eran antes del confinamiento. El hecho de no tener que ir todos los días a la oficina, quedar normalmente solo con nuestro círculo más cercano y no poder salir de fiesta han hecho que queramos lucir looks de belleza fáciles de hacer, pero igual de efectivos.

De ahí que la coleta no solo se haya convertido en el recogido preferido de las royas durante este verano, sino que las influencers también lo han alabado e incluso las famosas han optado por ella para la alfombra roja – véase el caso de Ester Expósito durante el Festival de Cine de Venecia–. Eso sí, mientras la opción alta es la más fresca para los días de verano, baja es más adecuada para el otoño; tanto para una reunión de trabajo (Meghan Markle también la ha elegido para su último compromiso profesional), como para una primera cita. El truco: disimular la goma con un mechón de pelo enrollado sobre ella.

Meghan Markle ha optado por la coleta baja con truco para su última videollamada profesional.

Para hacerte este peinado en casa comienza secando tu melena con secador y un cepillo plano. Luego tienes dos opciones: optar porque el nacimiento del pelo tenga algo de volumen, para lo que es necesario que aplique un spray que aporte textura antes de terminar con el brushing, o elegir un acabado bien pulido, en el que tendrás que contar con la ayuda de planchas y spray fijador.

Recoge tu cabello en una coleta baja a la altura de la nuca, que primero debes sujetar con una goma para después enrollar un mechón de pelo sobre ella, que sostendrás con ayuda de una horquilla. Por último aplica spray fijador y, para obtener un brillo extra, independientemente de si has escogido un acabado algo messy o liso, extiende unas gotas de sérum o aceite capilar de medios a puntas.