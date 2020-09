18 sep 2020

No falla. Si no lleva su melena midi al viento, Isabel Preysler guarda un as bajo la manga: un peinado fácil, cómodo, sofisticado, elegante, y sobre todo, muy rejuvenecedor que lleva más de cinco décadas haciéndose para acompañar un estilo que nunca pierde. La socialité ha hecho de la coleta baja su seña de identidad beauty y nos encanta.





A sus casi 70 años sigue recurriendo a este recogido (que también es el favorito de la reina Letizia) para presumir de un rostro liso e impoluto y para dejar todo el protagonismo a looks como el que lució recientemente en la inauguraciuón de la exposición de Botero en Madrid. Uno perfecto para el entretiempo con camisa y pantalones vaqueros flare, los jeans más favorecedores y en tendencia de la temporada.

Pero si viajamos hasta los 90 y echamos un vistazo al álbum de la madre de Tamara Falcó, no solo descubrimos que madre e hija son como dos gotas de agua, también que esta coleta es y fue el mejor recurso de Isabel para estar perfecta incluso en esos bad hair days que todas tenemos por muy Preysler que hayas nacido.

Isabel Preysler en una sesión de fotos en los años 90. pinit

Natural, con la raya en el centro, algunos mechones sueltos, pendientes de aro en oro y uno de los accesorios para el pelo que se ponen de moda una y otra vez cada año: los coleteros XXL, también conocidos como scrunchies.

Su elección en 2020 no ha cambiado mucho. Misma raya, misma altura, mismo estilo: coleta algo despeinada para conseguir un hairstyle cómodo y relajado de la mañana a la noche. Un peinado atemporal pero muy versátil. Sienta bien junto a cualquier estilismo y a cualquier edad, y es apto para las melenas largas, pero también para cortes de pelo bob. Y sí, quita años al instante.