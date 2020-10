5 oct 2020

Compartir en google plus

El otoño pide cambios de look y si estás en el espectro de las tonalidades oscuras, el nuevo color de pelo de Vicky Martín Berrocal no solo está entre los tintes tendencia de la temporada estival junto al rubio miel y al similar chocolate chai. También es uno de esos tonos que rejuvenecen y mejor sientan a los 30, a los 40 y a los 50.





VER 19 FOTOS Todos los looks de Zara nás inspiradores que le hemos fichado en Instagram a Vicky Martín Berrocal

"Me gusta mucho el color de pelo que me has puesto Ana Espejos", ha escrito Vicky en Instagram junto a su nueva imagen. En su habitual marrón, la diseñadora se ha decantado por un degradado cálido con unos reflejos dorados muy sutiles y luminosos que suavizan las facciones de su rostro y ponen buena cara al instante.

Vicky Martín Berrocal muestra su nueva coloración. pinit

Un efecto californiano muy favorecedor para pedir en la peluquería y no arrepentirse. Además, si tu melena es negra o castaña muy oscura, la estilista que le ha realizado el cambio de look recomienda esta técnica. "Si el color de tu cabello es natural, recomiendo unas mechas muy sutiles tipo balayage siempre y cuando no estés teñido".

La influecer Rocío Osorno también consigue su color de pelo en el mismo salón de belleza. Para su base castaña, Osorno es fiel a las balayage rubias pero con un matiz cálido. Una opción muy fresca y jovial que quita años a cualquier edad y aporta un movimiento y un volumen irresistible.