7 oct 2020

La verdad es que el cambio es mínimo, pero el impacto ha sido máximo. A poco que notamos alguna modificación al look de Aitana lo celebramos con algo muy parecido a una fiesta, prueba de las ganas que tenemos de que la cantante se atreva a salir de su icónico corte. Es cierto: las cantantes, sobre todo las más jóvenes, lo tienen difícil para innovar en cuestión de look, pues se asocia su éxito a una determinada imagen que no se quiere romper. Sin embargo, a todas nos llega un punto en que nos apetece experimentar con el corte y el color o, al menos, reflejar en nuestro look de pelo nuestra evolución personal. Puede que Aitana no esté revolucionando su imagen, pero al menos le ha dado un nuevo aire al flequillo. Aleluyah.

Lo cierto es que Aitana se dio a conocer en televisión con un peinado que no ha cambiado nada, hasta fechas recientes. Su melena lisa y con un flequillo recto de lo más aniñado se ha mantenido incólume hasta antes de ayer. Gracias a las campañas de publicidad y las fotos de moda pudimos contemplar cómo peinados inteligentes permitían salir de este esquema fijo: pasó de melena larga a un bob también largo, se atrevió con las ondas a golpe de plancha y hasta con unas mínimas capas. Sin embargo, el flequillo siempre ha estado ahí y de la misma manera. Hasta ahora.

Probablemente por tendencia, ya que es el look estrella de la recuperación de la estética de los años 70, Aitana ha permitido que su peluquero transforme su flequillo recto por otro que enmarca la cara, con los mechones laterales degradados. Esto le permite dar una imagen más adulta, sin duda más acorde con una mujer joven de su edad (21 años) y también mucho más atractiva y conectada de cara a su estilo global. Aitana ya necesitaba un look a la altura de su éxito: ha sido nominada a los Grammy Latinos en la categoría de mejor álbum de pop vocal por 'Spoiler', su primer disco. ¡Felicidades, Aitana!