9 sep 2020

Largo y tendido hemos hablado de las bondades de un corte de pelo con flequillo y sobre todo, cómo mantenerlo y cortarlo bien gracias a los trucos de los expertos. Hoy, lejos de teorías, traemos uno de esos ejemplos de cambios de look que quitan años a los 30, a los 40 y a los 50, y que aportan un derroche de personalidad envidiable a cualquier melena.

No hablamos de otro que del flequillo mini con el que ha sorprendido Charlene de Mónaco hace tan solo una semana en Niza. La princesa de 43 años rompió todos nuestros esquemas con un look muy rockero que se salía completamente de su estilo frío y sobrio habitual junto a una nueva imagen que no hemos dudado en aplaudir.

La esposa del Príncipe Alberto cambió su habitual melena midi hierática con ondas al más puro estilo royal por una ultralisa, pulida y con un microflequillo recto de dos dedos de largo que bebe del estilo de Audrey Tautou en 'Amélie', uno de los mejores hairstyles de la ficción para pedir en la peluquería.





El resultado es tan efectivo que rejuvenece a cualquier edad gracias a sus características juveniles y rompedores. Además, resalta y da profundidad la mirada, equilibra las facciones por su corte geométrico, disimula la frente ancha, eleva los pómulos y aporta una gran personalidad. ¿Te atreves con el flequillo de Charlene de Mónaco este otoño?