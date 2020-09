17 sep 2020

El 23 de octubre de 2017, 18 completos desconocidos para el público salían al escenario de la versión renovada de 'OT'. La más pequeña de aquella edición que resultó ser un 'boom' televisivo y del fenómeno fan era una barcelonesa, de San Clemente de Llobregat: Aitana Ocaña. No ganó. Se quedó a las puertas. Tan solo Amaia Romero (Amaia de España, como fue rebautizada) pudo imponerse a esta joven que, tres años después, sigue dejando huella.

Aitana, a la que nunca le ha gustado que se hable de ella por su vida privada (estuvo un año saliendo con su compañero Luis Cepeda, pero trataron de esconderlo tanto que, cuando quisieron admitir lo evidente, no tardaron en dar portazo a la relación), se convertía ayer en noticia en la revista 'Diez Minutos'. No le haría gracia, eso lo garantizamos. Y si aparecía allí es porque, a sus tiernos 21 añitos, acaba de comprarse un chalé valorado en 750.000 euros. Ahí es nada.

¿Da para tanto la carrera musical de aquella 'triunfita' que salió de la Academia al ritmo de 'Lo malo', formando dúo con Ana Guerra? Entre otras cosas. Porque ha sabido rodearse bien, asesorarse de manera correcta y, sobre todo, elegir con tino qué trabajos aceptaba y cómo invertía lo ganado. Un ejemplo de que no por ser joven una tiene que ir derrochando el dinero en fiestas y pagando las consumiciones de quienes se arriman al olor de los billetes.

Tenía tanto magnetismo para un 'target' concreto, que las marcas no dudaron en apostar por ella como imagen nada más terminar el 'talent'. Empezando por Stradivarius, que no se lo pensó y la convirtió en su imagen cuando Aitana era una incógnita. Era abril de 2018 y 'OT' no había hecho nada más que echar el cierre. Pero lo vieron claro. Y ya se sabe que Inditex no apuesta a ciegas...

Puede que ella fueran quienes la encumbraron, pero empezó a recibir llamadas de casas, muy diversas, y más conocidas a nivel internacional, desde Coca-Cola, hasta Yves Saint-Laurent, la última en hacerse con sus servicios para adentrarse en el universo a caballo entre la adolescencia tardía y la primera juventud. Rimmel London u Orbit también vieron un filón para su expansión en ella. De aquí, Ocaña, saca un buen pellizco de ese dinero que le ha permitido comprarse ese casoplón muy cerca del domicilio familiar de su pareja, Miguel Bernardeau.

Tenemos por un lado la música. Por otro, las campañas publicitarias cada vez más numerosas y con firmas con un peso mayor. Falta un tercer ingrediente para que todo conjugue de manera perfecta: el poder de las redes sociales. Ahí, es una reina. Saber moverse como una 'influencer' facilita mucho explotar en la dirección adecuada tanto la salida al mercado de los nuevos temas, como el generar contenidos atractivos para que esas marcas que despositan la confianza en ella se sientan bien tratadas y regresen. O hagan un efecto llamada a otras nuevas y seguir engordando la bola de nieve.

¿Queremos más? Lo hay. Un libro, 'La tinta de mis ojos' (que traía como mochila una polémica sonada, esa en la que fue acusada de plagio). Y un perfume con su nombre y a un precio apto para los bolsillos de su generación: 14,95. Una muestra evidente, esto último, de que se ha convertido más que en una estrella, en una marca por sí misma.

Cuando entró en la Academia de 'OT', y tal y como ella misma confesó en una entrevista en 'El País', tenía una paga puesta por sus padres. De 40 euros semanales, para ser exactos. Apenas tres años después de aquello, sus dos millones y medio de seguidores en las redes sociales, el saber dosificar sus apariciones y crear un misticismo sobre su intimidad, sin dar pie a convertise en carne de papel cuché, estamos ante la realidad de que ha sabido convertir en oro todo lo que se acerca a sus manos.

El terreno musical (cómo cosecha números uno, el nuevo tema que acaba de lanzar, su Grammy Latino, su papel como 'coach' de 'La Voz Kids'...), lo dejamos para otro día. Uno en el que ahondemos en el único campo que a ella le gusta que entremos para profundizar y charlar largo y tendido.