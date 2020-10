21 oct 2020

Compartir en google plus

Somos muy fans de los cambios de look con tintes de pelo y técnicas como las mechas woodlights para el pelo castaño o el rubio almendrado, pero también reconocemos que pueden jugar malas pasadas si no se aplican de forma adecuada. Así, como a cientos de melenas la de Rocío Osorno también se vio perjudicada por esto mismo. Hasta que dio con una mascarilla casera muy fácil de hacer, que se hizo viral en Instagram y que un año después sigue dando de qué hablar.





VER 8 FOTOS Las mejores mascarillas de farmacia para un pelo brillante y sano

El vídeo en cuestión ha vuelto a nosotras después de que la influencer sevillana compartiera una imagen de su cabello un año después de estar usando este cosmétido DIY. "Ni me creo que sea mi pelo", ha escrito Rocío junto a la foto en la que podemos ver cómo ha crecido su pelo y lo sano que lo tiene.

Video: Exfoliantes para el cuero cabelludo que evitan la caída del pelo

Tras ver estos resultados no hemos podido hacer otra cosa que volver al vídeo de origen y anotar exactamente cuáles son todos los ingredientes que utiliza en la mascarilla casera y cómo la aplica.

"Os he hablado muchas veces de ella y en este vídeo voy a explicar con detalles cómo se prepara y cómo se aplica. Para poneros en antecedentes, hace un par de años, a base de decoloraciones se me quemó totalmente el pelo hasta la raíz y no había nada que lo reparase hasta que empecé a utilizar estos productos. Funciona muy bien para después del verano y también para la caída estacional del cabello, ya que fortalece mucho el folículo piloso", contaba la diseñadora.

Video: Mascarillas naturales para el pelo con ingredientes que puedes encontrar en tu nevera

Para la base, Rocío mezcla aloe vera, aceite de romero y aceite de ricino. Tres ingredientes naturales que se pueden encontrar en herbolarios, en supermercados como Mercadona o en Amazon. Para las puntas, utiliza un cóctel de aceite de coco y aceite de almendras dulces, dos cosméticos baratos también de Mercadona.

"La primera mezcla la aplico sobre el cuero cabelludo con un masaje. Si se tiene el cabello graso se puede prescindir del ricino. La segunda mezcla, la aplicaré solo de medios a puntas", contaba Rocío. Tras utilizar la base sobre el cuero cabelludo y la mezcla de las puntas, lo único que hay que hacer es esperar durante una hora a que haga efecto y después retirar muy bien todo el producto con agua para posteriormente realizar el lavado de champú y mascarilla habitual. ¿Te apuntas?