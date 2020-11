15 nov 2020

Oh, los bad hair day. Esos días en los que no hay peine, laca, gomina, diadema o Dios que arregle tu cabellera. No tienes tiempo para lavarte el pelo. El champú en seco no es una opción y tienes que salir de casa en 20 minutos. Sí, aún estás en pijama. La opción más clara es un recogido. ¿Pero cuál? Ayer aprendimos de Eva González que la trenza desenfadada siempre es una opción ganadora para looks relajados. Sin embargo, la coleta/trenza de Amelia Bono nos ha hecho reflexionar. Y es que, lo tiene todo: camufla el pelo sucio, estiliza el cuello y tiene un efecto lifting inmediato que ya quisieran las mejores ampollas flash.

¿La guinda del pastel? Un lookazo (con falda de Pull&Bear para las más ansias) que vamos a copiar en breves, por no decir esta misma semana.

Hace este recogido, además de fácil, ¡es rapidísimo! Solo tienes que cepillar bien la melena (activar la circulación del cuero cabelludo es imprescindible) hacerte una coleta alta, cuanto más tirante mejor y apretarla bien. Si utilizas una goma fina de un color parecido a tu pelo, mejor que mejor. Para un aire más desenfadado suelta algunos mechones para enmarcar la cara, pero si quieres un acabado más pulcro y limpio, opta por peinar bien con un peine para que no salga un solo pelo, el efecto pulido te lo dara algo de laca. A continuación, la trenza, súper sencilla. ¡Como las que te hacías de pequeña! Átala con una goma transparente y voilà!

Peinado ideal, que además, quita años de un plumazo. ¿Qué opinas?