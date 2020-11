18 nov 2020

Parece que la tendencia capilar está a favor de los rizos: sus cortes de pelo del 2021 se imponen y triunfan productos como este activador de rizos naturales barato, pero eso no quiere decir que las melenas lisas sigan existiendo y necesitando también algunos trucos para mantenerla sana, brillante y sin encrespamiento.

Las opciones más infalibles siguen siendo las planchas, pero la rapidez con la que vivimos nuestro día a día ha dado paso a herramientas mucho más inmediatas en las que no podemos evitar pensar con la llegada del Black Friday 2020 y sus jugosos descuentos en belleza.

Hablamos de un icónico cepillo alisador eléctrico que de una pasada consigue un pelo liso muy natural sin efectos lisos tabla: el cepillo ghd Glide, que ha llegado para quedarse y hacerle la competencia a otras herramientas de calor. El fin de su uso es conseguir estar peinada en 5 minutos, tanto después del lavado como para hacer retoques inesperados en días de lluvia que lo estropean todo.

Video: 8 peinados perfectos para días de viento y lluvia

El resultado depende de las pasadas, pero desde la primera ya se elimina el frizz y se alisan las fibras capilares rápida y fácilmente para un cabello muy natural, brillante, sedoso y con mucho movimiento. ¿Cómo se consigue? Gracias a su tecnología de cerámica con ionizador y sus cerdas largas y cortas de alta intensidad que peinan sin encrespar. Además, la temperatura óptima de peinado no daña la melena y la mantiene sana y brillante en todo momento.

El próximo 27 de noviembre la firma ofrecerá un 20% de descuento en todos sus productos, de momento podrás conseguirlas en Amazon por 141 euros, donde quienes ya lo han probado le dan 4,4 de 5 estrellas.





"Tengo mucho pelo y encrespado, me lo alisaba con la plancha GHD, y me quedaba bien, pero tardaba más. No me gusta el pelo liso recto y con el cepillo queda muy natural y en solo 5 minutos. Merece la pena lo que cuesta" "Rapidísimo calentándose, muy fácil de usar y más cómodo de utilizar que una plancha. Para un alisado o un retoque es perfecto" escriben algunas usuarias.

Otra versión ideal es este otro cepillo de rulo, el ghd rise, que además de alisar en tiempo récord, también aporta volumen, cuerpo y movimiento desde la raíz hasta las puntas. Elige tu favorito y ahorra tiempo.