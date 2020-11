13 nov 2020

El Black Friday 2020 –este año se celebra el próximo jueves 27 de noviembre–será más tecnológico que nunca por causa del coronavirus. El 81% hará las compras online y sólo un 4% pagará en efectivo en tienda, según datos de la compañía Celside Insurance. Además, mientras en 2019 uno de cada dos españoles pensaba gastarse más de 200 euros, el gasto ahora ha bajado a 100 euros. Lo mejor es que muchas marcas no van a esperar al próximo viernes para lanzar sus descuentos y nosotros te contamos cómo ahorrar desde ya en tus compras de belleza. Aprovecha para darte un capricho o para finiquitar algún regalo de navidad.

Caudalie

Aunque no tienen descuentos al uso sí que regalan producto por la compra de otro, del 24 al 30 de noviembre, tanto en su web como en la boutique de Madrid y en las farmacias que participan en la acción. Por la adquisición de un desmaquillante (200ml) tienes otro gratis a tu elección de toda la línea de limpieza facial, y por la de un Beauty to Go tienes otro a tu elección de regalo.

Clarins

Si te inscribes a su newsletter tendrás acceso a su preventa exclusiva que comenzará el próximo 19 de noviembre, con un 30% de descuento. Al día siguiente los descuentos irán del 25 al 30% de descuento en todos los productos.

Douglas

Habrá hasta un 80% de descuento en una selección de marcas y referencias entre el 23 y 30 de noviembre.

Foreo

Con descuentos de hasta el 35% en sus dispositivos más icónicos, este año la marca también incluirá dispositivos de última generación, incluyendo LUNA 3 y UFO 2. Estarán disponibles del 20 de noviembre al 4 de diciembre en El Corte Inglés, Sephora y en su propia web.

Freshly

Su Black Week durará del 23 de noviembre a partir de las 21h hasta el domingo 29 de noviembre a las 23.59h. Habrá un 30% de descuento en toda la web y 40% en pedidos de más de 99 €. Adenmás, ofrecerá un 50% en productos seleccionados que irán rotando según los días

Fridda Dorsch

Todos los productos de su web ofrecerán un 21% de descuento, del 20 al 30 de noviembre.

Lancôme

La firma ofrece un 30% de descuento en todos los pedidos realizados del 5 al 30 de noviembre. Además, ofrece la posibilidad de personalizar muchos de sus productos.

Lesielle

Desde el 27 de noviembre su dispositivo costará 30 € menos. También sus activos y bases tedrán un 30% de descuento.

Rituals

Ofrecen un 20% de descuento en toda la tienda menos en su gif sets. El descuento en tienda se aplicará el propio Black Friday y online estará vigente hasta el lunes 30, que es el Cyber Monday.

The Body Shop

Desde ya puedes disfrutar en su web de un 20% de descuento introduciendo el código 14674. Además, por ser miembro del Love Your Body Club,tienes un 10% de descuento en regalos navideños.