22 nov 2020

Su madre es nuestra celebrity de cabecera en lo que se refiere a looks súper ponibles y consejos de belleza. Que si el sérum que te quita 10 años de un plumazo, el acondicionador para el pelo que lo resetea de la raíz a la puntas, su labial rojo favorito... Vicky Martín Berrocal se ha convertido en esa amiga (2.0, no os vayáis a pensar) que tiene consejos para todo a través de sus Instagram stories. Con Alba aún no tenemos esa relación, aunque sí que nos regala lookazos de vez en cuando en sus publicaciones. Hay que ver: de tal palo, tal astilla.

Sin embargo, en un ejercicio de atención digno de un domingo por la mañana, nos hemos dado cuenta de que hay un peinado que ambas comparten para cuando el pelo suelto no es una opción. Da igual que lleves un bob como Alba o tengas una melena impresionante como la de Vicky, funciona igual. ¡Y lo hemos descubierto!

Se trata de un moño bajo, uno de los peinados característicos de Alba, pero también de su madre. Y siempre con la raya en medio para potenciar los rasgos del rostro, definir el óvalo facial, crear un efecto lifting debido a la tirantez e ir siempre peinada en menos de tres minutos, aunque lleves un bob o tengas la melena midi. Siempre funciona.

Parece que además de compartir traje también comparten peinado... y oye, madre e hija que comparte truquitos de belleza, siempre permanecerán unidas. Nos lo acabamos de inventar, lo admitimos. Aunque lo que salta a la luz es que tienen una relación madre/hija envidiable. ¡Moño de domingo! Y además, ganarás en sofisticación. Son todo pros.