22 nov 2020

Blanca Suárez es la reina de los cambios de look dentro y fuera de la alfombra roja, de eso no hay duda. Pero también es humana. Y sí, se hace coletas altas (y muy tirantes) cuando está sumida en un bad hair day que no tiene solución. Esa es la conclusión que hemos sacado de su último story. A) no hay peinado mejor, B) su nuevo color de pelo bronce caramelo va a ser tendencia indiscutible este invierno y C) queremos esta camiseta de Los Javis, porfa.

Hay que ver, que hasta cepillándose los dientes Blanca está monísima. A las pruebas gráficas nos remitimos.

Story de Instagram. pinit

Tengas el pelo limpio, sucio, en tierra de nadie... da igual. Hay días en los que la melena suelta no es una opción, o incluso, quieres ese efecto lifting inmediato cuando te haces una coleta alta algo tirante. Porque... ¿quién quiere hilos tensores cuando este remedio de la abuela te da ese push que necesitas?

La mía incluso decía que una buena coleta te hacía la cara más delgada, así que... a buscar gomas de pelo y a ponerse manos a la obra. Si no quieres un efecto pulido solo tienes que hace como Blanca. Cepillar, hacer la coleta y despinar ligeramente la parte delantera. Si por el contrario eres más de estilo Kardashian y quieres un efecto wet, hecha mano de un peine preciso y algo de laca o gomina. Si eres atrevida o si te sientes creativa, incluso le puedes dar forma a tus baby hairs.

¡Viva la coleta (o el moño) de los domingos!