29 nov 2020

Quien diga lo contrario, miente. El bob en todas sus modalidades se ha convertido en el 'go to' a la hora de cortar por lo sano. Isabel preysler lleva años siendo la riena de este corte, sin embargo, creemos que ahora ha sido Tamara Falcó la que ha desatado la vorágine. Hasta Lourdes Montes se ha apuntado al corte de pelo que más rejuvenece. Y no es para menos. No es como las melenas largas que necesitan mimos y atención cada dos por tres y es el largo perfecto que te permite hacerte recogidos e innovar de vez en cuando. Un 'win win' que sin duda, queda ideal siempre. Incluso cuando tienes el pelo fino y quieres darle algo de volumen, como ocurre en el caso de Blanca Romero.

La actriz ha publicado un story donde podemos ver su corte de pelo al detalle y hemos descubierto que para darle un aire desenfadado, su truco son las ondas deshechas.

En un tono chocolate oscuro, una de las tendencias en coloración indiscutibles de la temporada y con la raya en medio, Blanca demuetsra que el bob es también el peinado estrella a partir de los 40.

Para conseguir ese efecto 'lazy' solo tienes que ondular las puntas con una plancha o si manejas el rizador, darle volumen a los mechones que enmarcan el rostro para ese efecto 'classy' y tendrás tu bob peinado como el de la actriz.

