Presumir de un rubio perfecto es una odisea a la que muchas se enfrentan, ya que es un tono muy difícil de mantener. Kate Moss se lo tiñe así para tener un rubio luminoso a los 40 y Katy Perry se unió a él con este cambio de look. Y no nos extraña, porque el pelo rubio se va a llevar este 2021 con estos tonos. Por ello, si tú también estás pensando pasarte a él, antes de teñirte debes primero fichar este truco que nos ha descubierto Teresa Andrés Gonzalvo.

"Uso desde hace 5 años un spray aclarante gradual. (Yo me lo echo hasta que consigo el tono que quiero). Me lo pongo en pelo húmedo y se activa con el calor", comentó Teresa en su perfil de Instagram y confesando que el rubio que luce ella lo había conseguido únicamente así y sin usar ningún tinte.

En concreto, utiliza el Spray Aclarante de John Frieda. Un producto que aclara el cabello de manera gradual y se activa con el calor del secador. Y que, como ha explicado Teresa se usa pulverizando el spray sobre el cabello húmedo, después de haber aplicador el champú y el acondicionador o mascarilla aclarante Go Blonder. Para finalizar hay que peinar como se desee y utilizar el secador para activarlo. Eso sí, no se debe usar más de 10 veces.

Cuesta 13 euros y el resultado que deja es una luminosidad progresiva en el cabello extraordinaria que permite crear reflejos dorados en las zonas deseadas gracias a su formato pulverizador. ¡Trucazo!