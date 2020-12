15 dic 2020

Compartir en google plus

Sabemos cuáles son las mechas que consiguen un efecto buena cara. Sin embargo, ha sido secreto del color del pelo de Eugenia Osborne, el que nos ha dado la clave perfecta para rejuvenecer una melena. La psicologa e hija de Bertín Osborne luce un bob a capas muy favorecedor que aclara -al igual que Ana de Armas- con unas mechas babylights. Pero no son las clásicas mechas a las que todas recurren para iluminar el cabello, si no una combinación de varias que el resultado es perfecto si tienes el pelo castaño.

Ha sido María Baras, directora estilística de Salon Cheska, el centro de peluquería al que van muchos rostros conocidos, quien ha desvelado el tipo de coloración que lleva. Eugenia se pone siempre en manos de María, quien tiene como objetivo mantener la naturalidad de su base castaña: "La melena de Eugenia Osborne con su onda natural nos encanta! Le hacemos un color muy sutil, pero perfecto para iluminar su base castaña. Combinamos varios tonos de babylights en chocolate y rubio miel que trabajados con nuestra técnica de raiz fundida".

De esta forma, Eugenia cosigue potenciar su color natural aportando volumen y luminosidad gracias a esa combinación de mechas. En vez de optar por un tono, la también influencer aplica una combinación de varios para que no queden tan marcadas. Una coloración que, junto al corte de pelo que lleva, obtiene un resultado súper rejuvenecedor. "El corte es una melena midi con capas invisibles adaptadas a su volumen y ondas naturales", explica María. Nos has convencido nosotras ya estamos preparadas para un cambio de look así...