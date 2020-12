16 dic 2020

Confirmamos. Charlene de Mónaco se acaba de convertir en la royal más atrevida y camaleónica de la historia. Si ya apuntaba maneras con su flequillo mini a lo Audrey Tautou en 'Amélie', con su último y radical cambio de look ha conseguido desmarcarse de las melenas más canónicas de la realeza, como la de la Reina Letizia o la de Carlota Casiraghi con flequillo largo.

La princesa consorte ha roto todos los esquemas y se ha convertido (hasta donde nuestra memoria llega) en la primera mujer de una monarquía moderna en llevar el pelo rapado. La exnadadora ha reaparecido en la tradicional ceremonia del árbol de Navidad en el Palacio de Mónaco junto a su marido, Alberto II de Mónaco, con una imagen renovada para despedir el 2020 que no nos esperábamos.

¿Tendencia o declaración de intenciones? Charlene ha transformado su habitual corte de pelo bob en tres gestos: se ha dado unas mechas algo más oscuras que su rubio platino anterior, ha retirado su flequillo hacia un lado y sí, se ha rapado media cabeza al cero desde el lateral izquierdo hasta la nuca, como una auténtica vikinga.

Un look de belleza solo apto para atrevidas que ha acompañado con un abrigo estampado, un jersey negro de cuello cisne y una mascarilla de lentejuelas doradas y negras que respira festividad por los cuatro costados.

No sabemos si la princesa ha sacado la rebeldía que le caracteriza, según medios franceses, desde los comienzos de su matrimonio con el hermano de Carolina de Mónaco. Lo que sí sabemos es que su nueva imagen con toques de estilo punk le han vuelto a quitar 10 años de encima aunque ésta no siente bien a todos los rostros (ni a cualquier edad). Nosotras creemos que el secreto está... ¡en la actitud! ¿Sí o no al nuevo cambio de look de Charlene de Mónaco?