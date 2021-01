5 ene 2021

Sí, ya sabemos que el uso continuado -y en gran cantidad- del calor puede dañar el cabello. Sin embargo, debes saber que el uso del secador en algunas ocasiones puede aportar muchos beneficios a tu pelo. Si eres del team que prefiere dejar secar su melena al aire, toma nota de lo que la humedad está provocando en el pelo. Aprender a secarte el cabello y hacerlo con un peine adecuado, conseguirá que tu melena esté más bonita y menos encrespada.

Son muchos los expertos que hablan de los beneficios que se dan gracias al uso del secador, y todo se debe a que al secar el cabello al aire los filamentos del pelo mojado se hinchan y ejercen presión sobre las cutículas, ayudando a que estas se debiliten a largo plazo. Además, debes saber que la humedad provoca que el pelo pierda toda su resistencia y fuerza, y en consecuencia que se rompa y que se abran las puntas. Esto se debe a que el cabello mojado pierde sus aceites naturales, que le sirven como protección.

El cepillo Easy Dry & Go de Tangle Teezer. pinit

Pero es que además, hay una manera de potenciar estos beneficios del secado y es haciéndolo con un peine apropiado. Cepillar el cabello mientras lo secamos facilita que el calor penetre correctamente en la fibra por lo que ayuda a que el pelo esté más flexible y suave. También favorece a que se seque antes, puesto que la superficie de cada pelo es más regular y el aire llega a todas las partes por igual. Todo ello, hará que desaparezca por completo la humedad del cabello eliminando más fácilmente el encrespamiento.

El cepillo Easy Dry & Go de Tangle Teezer. pinit

Ejemplo de ello es el cepillo Easy Dry & Go de Tangle Teezer, que tiene tecnología de dientes patentada y una configuración única de sus púas que ayuda a secar rápidamente el cabello, sin tirones, brindando un volumen y una suavidad naturales. Cuesta 15,99 euros y lo puedes comprar aquí.

El cepillo de You Are the Princess y el de The Wet Brush. pinit

También tienes otras opciones similares como la de You Are the Princess (2,99 euros), un cepillo multifunción 5 en 1 que moldea y aporta volumen a tu melena y que sus agujeros ayudan a reducir el tiempo de secado. También, se encuentra disponible el cepillo de The Wet Brush (13,05 euros) con unas cerdas muy finas y flexibles y que puedes comprar aquí. ¡Di adiós al pelo encrespado!