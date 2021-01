8 ene 2021

El nuevo año es una excusa perfecta para hacerse un cambio de look, aunque este no tienes que ser radical, sino que puede ser un corte de pelo sutil o una coloración que no sea extrema. Sin embargo, elijas lo que elijas, debes de asegurarte que sea una imagen acorde a tu tipo de cabello y a tu estilo de vida porque, ¿a quién no le ha pasado eso de salir de la pelu con un corte perfecto y después ser incapaz de peinarlo igual después de habérselo lavado en casa? Si lo tuyo no es el manejo de secador, planchas y otras herramientas de calor y eres de las que prefieren dejar que el cabello se seque al aire, elegir el corte que más te favorece según si tu pelo es liso, ondulado o rizado es fundamental.

Pelo liso

El bob es perfecto para el cabello lacio, ya que no evidencia la falta de densidad que sí se aprecia cuando se lleva el pelo más largo. Además, el hecho de que toda la melena vaya en bloque, sin capas, también proporciona un extra de volumen visual. Se puede lucir sin flequillo o con uno ligeramente despuntado que enmarque aún más el rostro.

Pelo ondulado

El shag no solo fue imprescindible en 202o, sino que también estará de moda durante 2021. La textura ondulada y de aspecto desenfadado aporta un toque más femenino y moderno. Para destacar las ondas naturales de tu pelo añade muchas capas a la altura de tu boca, que proporcionarán un extra de movimiento.

Pelo rizado

Cuando se tiene la melena repleta de rizos hay que tener cuidado de no optar por un corte demasiado recto, que haga un efecto árbol de navidad, ni lucir demasiadas capas que provoquen que las puntas se vean demasiado pobres y desaliñadas. La solución es un lob en el que se mantengan las capas largas, cortadas con tijeras y no con navaja para que los bucles tengan la definición perfecta.