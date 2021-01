27 ene 2021

Muchas mujeres, a raíz del confinamiento, se atrevieron a dejar de lado el tinte y atreverse con su color de pelo natural. Y eso, en muchos casos, es sinónimo de canas. Pero, lejos de verse como algo malo, el gris se ha colocado en el punto más alto de las tendencias beauty del momento. A todas nos gusta lucir en nuestro cabello los colores más de moda, pero implica un cuidado que, en muchas ocasiones, puede resultar tedioso por la cantidad de veces que tienes que aplicarte el color para que no aparezcan las temidas raíces.

Si estás convencida de apostar por el grey hair, lo primero que tienes que hacer es empezar a cortar. En todo cambio de look capilar, el momento de la transición es el peor, pero, en este caso, no hay otra manera que ir cortando la melena para que las raíces naturales vayan creciendo. Si tienes el pelo rubio, la diferencia será menos notable, pero aún así habrá un momento en el que, o te atreves con un corte pixie, o la diferencia de color entre raíces, medios y puntas no será muy armoniosa.

¿Y qué pasa si no tienes ni una cana, pero aún así quieres lucir el color de la temporada? Por supuesto, también puedes, pero no es tan fácil como teñírtelo de castaño o de moreno. Lo primero que tienes que hacer, es acudir a tu centro de belleza de confianza, jamás intentarlo en casa. Conseguir los tonos grises cuando tu cabello no ha perdido la melanina, implica una decoloración previa y hacértelo en casa puede dañar, no sólo tu cabello, sino tu cuero cabelludo. Después de la decoloración, será necesario aplicar un matizador. En total, el proceso puede durar varias horas, así que ármate de paciencia.

Después de mucho tiempo siendo un color estigmatizado, nos hemos dado cuenta de que no, las canas no envejecen, como ya nos había demostrado Salma Hayek. Pero si pensabas que ‘echar tus canas al aire’ significa que ya puedes olvidarte de cuidar tu melena, estás muy equivocada.

Lo primero que debes hacer, es renovar tus productos capilares, porque el pelo canoso requiere un cuidado distinto al pelo con color, ya sea natural o teñido. Un cabello blanco es más sensible al sol y a la oxidación, y puede derivar en tonalidades amarillentas, por lo que lo primero que debes descubrir, son los champús violeta. Los expertos recomiendan aplicarlos sólo en el área amarilla porque si lo aplicamos sobre cabellos más blancos, pueden pigmentarse hacia el azul. Uno de los champús violetas que más nos gustanes ‘No Yellow’ de la marca italiana Fanola, que además de luchar contra el amarillo indeseado, tiene un precio muy asequible.

Pero es que además, al haber perdido la melanina, el pelo gris es muy sensible al sol, por lo que tendrás que aplicar protectores capilares durante todo el año. Otra de las características del pelo blanco es que se reseca fácilmente, por lo que debes mantenerlo hidratado con un buen suavizante y mascarillas hidratantes una vez a la semana, dejándolas actuar 30 minutos.

Así que ya lo sabes, aunque te decidas por dejar de usar productos para ocultar el paso del tiempo en tu melena, eso no significa que puedas olvidarte de cuidarla. El pelo gris puede ser muy bonito y estar muy de moda, pero también requiere muchos cuidados.