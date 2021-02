15 feb 2021

Los looks de pelo inspirados en los años 90 seguirán siendo tendencia la próxima primavera. En cuanto a color no puedes perderte las mechas reverse balayage, la pinza XXL que vimos hasta en Friends es el accesorio de moda para sujetar tu melena y la melena midi con flequillo que ha sugerido Victoria Beckham en su último desfile es el corte más rejuvenecedor.

Sobre la pasarela las modelos han dejado claro que el revival de los 90 llega para quedarse. Cortes rectos, sin capas pero muy texturizados, y flequillos despuntados son los protagonistas de unas melenas de apariencia saludable y lujosa. “Por encima de todo tenía que ser un look capilar muy natural y saludable, con un brillo increíble. Es un poco más relajado, hay una sensación de facilidad. Es un desgastado pensado. Queríamos que se viese como algo especial, incluso siendo el tipo de look que puedes conseguir por ti misma”, declara la diseñadora sobre el corte y peiando que ha elegido para presentar su nueva colección otoño/invierno.

El peluquero Anthony Turner y su equipo de ghd han sido los encargados de crear este look capaz de quitar unos cuantos años de encima a cualquier mujer. La clave está en el largo midi, la ausencia de capas –un exceso de ellas evidencia la falta de densidad capilar presente en la madurez– y el flequillo recto, que es perfecto para rejuvenecer cualquier corte. “La inspiración detrás del look realmente consiste en celebrar la individualidad de cada mujer atendiendo a su cabello y no cambiándolo demasiado, sino simplemente haciendo una mejor versión de sí misma. Es un look muy fácil y factible de conseguir en casa”, asegura Turner.

Para conseguir este peinado en casa primero hay que combinar dos productos de styling para preparar el cabello y crear la textura perfecta. Un spray que proteja del calor (en el backstage han usado Bodyguard Heat Protect Spray) y otro que aporte volumen y una textura desgastada y un poco surfera, como Pick Me Up Root Lift Spray. Después hay que secar el cabello con el secador. Por último hay que moldear el pelo y darle un poco más de textura y forma con ayuda de una plancha, para acentuar el gesto natural, pero sin pulirlo.