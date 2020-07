20 jul 2020

El 'revival'de la tendencia de los años 90 sigue pegando fuerte en la moda y también en todos los accesorios, incluidos los de pelo. No es una noticia nueva: los coleteros se han convertido en uno de los accesorios más exitosos en la calle y en los perfiles de Instagram. No dejamos de verlos en las coletas de influencers profesionales y amateurs. Por suerte, el verano nos ofrece una alternativa mucho más fresquita, por si las gomas con exceso de tela también te dan calor. Son las pinzas XXL, una herramienta rápida y eficaz para sujetar hasta las melenas más frondosas que se hace perdonar su silueta fea con su comodidad. En menos de un minuto te haces un peinado. Lo sabes: vas a usarla sin parar.

Hasta ahora, este tipo de pinzas había quedado relegadas a los salones de peluquería, como un accesorio 'indoor' que los profesionales usan para sujetar grandes mechones de pelo con gran efectividad y sin demasiadas complicaciones. Con la cabeza llena de papel de plata, tintes blanquecinos o bigudíes, solo estas pinzas de tamaño gigante aseguran la sujección. ¿Qué más da si son terriblemente feas?

Lo que importa, sobre todo ahora en verano, es que este accesorio es súper práctico: en un solo gesto te permite sujetar todo el pelo en una cola o o un moño más o menos deshecho. La pinza gigante es perfecto para esos días en los que la melena no está ya demasiado lustrosa pero aún no quieres lavártela. Y como la tendencia la defiende a muerte, no tienes que justificarte ante quien piense que es demasiado informal. Sencillamente es moda.

Una prueba de que en los años 90 fue el accesorio más recurrente fuera y dentro de las pantallas la tenemos en "Friends": prácticamente todos los personajes femeninos llevaron una pinza gigante. Sobre todo Rachel Green (Jennifer Aniston), cuando estaba de andar por casa o ejercía de camarera en Central Perk, el café y centro neurálgico de las reuniones de la pandilla. Le quedaba genial.