23 feb 2021

Los duques de Sussex daban la sorpresa tan solo hace unos días al anunciar de manera oficial que Meghan está embarazada del que será el segundo hijo de la pareja. Una preciosa noticia que ha precedido al comunicado oficial con el que han confirmado que no regresarán como miembros trabajadores de la Familia Real. Dos novedades que les han colocado en el centro del foco mediático y que ahora han reavivado anunciando un nuevo proyecto. Una reaparición en la que Meghan ha sorprendido con un cambio de look sutil -no como este radical de Elsa Pataky que se ha pasado al moreno- con una melena XL. Parece que las celebrities, como ya hizo Shakira, apuestan por el pelo extralargo.

Meghan y Harry aparecieron por sorpresa en el evento 'Stream On' de 'Spotify' este lunes para hablar sobre 'Archewell Audio', la productora que formaron el año pasado. Un encuentro vía digital en el la pareja, desde el sofá de su casa, han explicado que crearán podcasts exclusivamente en 'Spotify' para "crear conversaciones importantes".

Para esta ocasión, Meghan escogió un vestido de Oscar de la Renta en color azul con estampado de limones, valorado en unos 3.500 euros, y con el todavía no se aprecia su tripita de embarazada. Sin embargo, ha sido su pelo lo que ha llamado nuestra atención de esta aparición pública de la actriz. Hasta el momento, habíamos visto a Meghan lucir una melena larga, ligeramente ondulada, pero siempre con un largo a la altura del escote o con recogidos elegantes como coletas o moños bajos. Una imagen muy clásica más acorde con el estricto protocolo de la realeza que exige un look impoluto, con la cara despejada y con el cabello perfectamente colocado.

Ahora que se ha confirmado al completo la ruptura con la Casa Real, parece que Meghan ha querido "liberal" su imagen y ha dejado su pelo crecer llevando un largo por debajo del pecho que nos ha sorprendido. De hecho, la pareja de Harry apareció con el cabello con ondas muy marcadas y con un aspecto 'messy' más informal, por lo que sin peinar, el largo debe ser aún mayor. Esta nueva imagen podría ser una demostración de esa desvinculación de la realeza y una confirmación de que las melenas XL vuelven y van a a ser una de las tendencias del 2021.