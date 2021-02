15 feb 2021

Después de ser fotografiada y triunfar con este look con minifalda y botas que puedes comprar en Mango, Juana Acosta ha querido sorprender (y mucho) a sus seguidores con un fotograma de la última película en la que ha trabajado. Una imagen que ha publicado en redes y en la que aparece luciendo un cambio de look con flequillo más radical incluso que este corte de pelo bob que se ha hecho Ana Soria o el que se ha hecho Rosalía.

La actriz quiso compartir con sus 'followers' lo feliz que se encuentra con el trabajo realizado en este film que le ha permitido viajar en el tiempo y interpretar un personaje con una imagen que podría adoptar a la perfección en la realidad y no morir en el intento. Porque hay que ser sinceros, a Juana Acosta todo le queda bien y el look que lleva en los rodajes de esta película no es apto para cualquiera.

Según parece en la fotografía que ella misma ha publicado, los encargados del maquillaje y peluquería de la producción han colocado a la actriz un flequillo postizo (o al menos eso creemos ya que, actualmente, Juana no lo lleva). Sin embargo, no es un flequillo cualquiera. Se trata de uno recto pero muy corto que recuerda mucho al que lleva Úrsula Corberó en 'La casa de papel', aunque Juana lo lleva en un estilo más elegante y formal, nada que ver con el aspecto desenfadado y semidepeinado de la versión Tokio de Úrsula.

La colombiano-española lo luce con un moño de bailarina alto impoluto que tenemos que reconocer que le queda de maravilla, pero que es un look con el que muy pocas se atreverían. De hecho, sus seguidores no han tardado en aplaudir su cambio. "Que buen look" y "Me encanta el look", han sido algunos de los comentarios. ¿Tú qué opinas?