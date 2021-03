1 mar 2021

Emma Corrin y su personalísimo estilo nos fascinan tanto como lo hizo en su día Lady Di, personaje al que interpreta a la perfección en 'The Crown' y por el que se ha alzado con el Globo de Oro a la mejor actriz de serie dramática. La actriz arriesga más de lo que lo hizo en su día la princesa, y nos lo ha demostrado esta noche con su look rompedor, inspirado en los payasos de Pierrot y en Twiggy, la icónica modelo y actriz de los años 60.

Detrás de su comentadísimo look está su estilista Harry Lambert, junto a quien se inspiró para lograr una silueta andrógina, de grandes cuellos, como los míticos payasos. Su vestido de Miu Miu, de manga larga y gran cuello isabelino con volantes se acerca al estilo circense pero es, sin duda, el dramatismo de su beauty look, lo que termina de redondear el estilismo.

De eso se ha encargado la maquilladora Florrie White, que se ha inspirado en Twiggy y sus largas y marcadas pestañas con lápiz blanco trazando la línea de agua. Además, Emma Corrin ha seguido jugando con el estilo 'payaso triste' añadiendo una lágrima dibujada sobre una de sus mejillas. Este detalle, así como su melena peinada con raya lateral y efecto wet, logra acercarse si no mimetizarse con Pierrot el Payaso, un personaje popular que apareció por primera vez en una obra de Molière.

Porque, aunque pueda parecer que no hay nada menos 'red carpet' que un corte pixie, no podemos estar más equivocados. Las melenas XXL son perfectas, pero la personalidad de un buen pelo corto, no te lo da ningún peinado. El peluquero Daniel Martin ha seguido tomando como referencia a la modelo Twiggy para peinar a Corrin, logrando un efecto wet en su pelo corto, marcando bien la raya al lado y dejándolo bien pegado a la cabeza.

Este peinado, de corte clásico, pero pulido moderno, tiene todo lo que nos gusta para convertirse en el más demandado del verano de 2021, por su comodidad y versatilidad. Y sí, sabemos que sólo se parece al de la princesa Diana en la longitud y no en el acabado, pero no podemos evitar acordarnos de ella y parece que la actriz tampoco: "Muchas gracias sobre todo a Diana, me has enseñado la compasión y la empatía más allá de cualquier medida que pueda mencionar. En nombre de todos los que te recuerdan tan maravillosa y apasionadamente en nuestros corazones, gracias", ha dicho al recoger el premio.