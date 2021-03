2 mar 2021

Fueron muchos los looks capilares que vimos en la ceremonia de los Globos de Oro (como el corte pixie de Emma Corrin inspirado en Twiggy) pero, si hubo uno que triunfó, fue sin duda la melena suelta con ondas naturales, como la llevo Laura Pausini. Margot Robbie, que fue una de las grandes triunfadoras de la alfombra roja del Beverly Hilton , no sólo lució con elegancia su Chanel, sino que nos sorprendió con su nueva melena: un collarbone cut que aporta movimiento a su pelo fino.

Que Margot es preciosa salta a la vista, pero no podemos decir que tenga una melena frondosa. Como diría la Vecina Rubia, con pelazo se nace o no se nace y la actriz no ha tenido suerte en el reparto. Pero no pasa nada, porque no hay nada que un buen corte de pelo no solucione. Para las que, como Margot, tengan el pelo fino y lacio, un corte de pelo a la altura de la clavícula es una buena opción, ya que aporta volumen y movimiento, además de darle aspecto healthy. Además, es fácil de peinar, puesto que las puntas, al descansar sobre la clavícula, no se descontrolan con tanta facilidad que si lo llevases a la altura del hombro.

La última vez que vimos a Robbie fue el pasado 9 de febrero, el día que anunciaron la lista de finalistas oficial a los Premios Oscar. Allí todavía lucía su melena larga y un color platino más frío con las raíces oscuras. Para los Globos de Oro matizó, tanto el rubio de su melena, tornándolo más cálido, como las raíces, que tienen ahora un tono castaño claro más natural. El color, más acertado para su tono de piel, y el nuevo corte, que resta años, le dan un aspecto más joven, natural y luminoso. ¡Bien hecho, Margot!