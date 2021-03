1 mar 2021

Compartir en google plus

Probablemente, Blanca Suárez sea una de las mujeres que más se cuida y a la que más le gusta jugar con su pelo y es, sin duda, la que más se atreve con cambios radicales sin miedo a arrepentirse. La actriz, cada cierto tiempo, corta por lo sano, añade extensiones, mechas o coloraciones atrevidas que acaban convirtiéndose en tendencia. A finales del 2020 se pasaba al bronde, el color favorito de las famosas y ahora nos ha dejado boquiabiertos con un nuevo look que no le habíamos visto hasta el momento: una melena súper rizada que parece inspirada en esta de Cristina Pedroche.





VER 10 FOTOS Cortes de pelo con flequillo para estrenar en primavera que hacen ojazos y disimulan la frente ancha

Blanca no quiso desaprovechar el momento y compartió con sus seguidores su último cambio de imagen. Por ello, con un original filtro que le añadía lágrimas y unos bonitos ojos azules, la actriz publicó un vídeo en el que aparecía luciendo su pelo muy, pero que muy rizado. Y no, no se trata de la clásica onda que todas hemos llevado alguna vez, sino de un bucle corto, fino y pequeño que le aportaba muchísimo volumen a su cabello y que (como todo) le quedaba de lujo.

Desconocemos si este peinado se trata de uno que viene dado por exigencias del guión de algunos de los trabajo que esté realizando o simplemente por gusto, pero lo cierto es que con él ha confirmado que el rizo está muy de moda. Son muchas las famosas que están apostando por unirse a este tipo de cabello, de hecho, hace unos días, Juana Acosta apostaba por un cambio de look con su rizo natural y flequillo cortina.

Además, este es un cambio de look con el Blanca Suárez parece haberse inspirado en su compañera de profesión María Pedraza. Algo que ella misma indicó en el vídeo publicado y la verdad es que razón no le falta. Los ojos grandes y azules y ese rizo con tanto volumen recuerdan al look que en muchas ocasiones lleva la actriz. ¿Tú también quieres una melena súper rizada ahora?