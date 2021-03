6 mar 2021

Con le buen tiempo, apetece un cambio de look. Algunas optamos por las mechas, otras por el cortes pixie (que, por supuesto, sienta ideal si tienes la cara redonda), pero la gran mayoría acude al bob que mejor sienta para dar un cambio de aires sin arriesgar demasiado: el shor bob con volumen y ligeras ondas desfilado que rejuvenece a partir de los 50 y además, es súper sencillo de mantener. Judit Mascó ya es una de las famosas que han caído rendidas a esta tendencia tan veraniega para darle una nueva vida a su melena.

A través de Instagram ha compartido una galería de fotos con la que nos dan ganas de ir corriendo a la peluquería para copiar su look.

En el copy, su felicidad quedaba clara (y no es para menos, tiene pelazo): "Corte “refreshing” con mi @fernandotorrent_1 porq me está gustando esto de llevar melena corta. Me da muy buena energía. Feliz fin de semana!", escribía la modelo.

Quien ha llevado a cabo este corta tan fresco es el estilista Fernando Torrent, uno de los profesionales favoritos de Vanesa Lorenzo y el autor de su flequillo ligero que puede esconder fácilmente entre su melena cuando no desee llevarlo.

¿La clave del corte? Lo fácil que es peinarlo en casa para conseguir, en pocos minutos, ese efecto peluquería que todas ansiamos en el día a día.