6 mar 2021

Compartir en google plus

Solo unos pocos afortunados podrán pisar la alfombra roja de los Premios Goya 2021: debido a las medidas de seguridad por la pandemia y el poco aforo en el Soho de Málaga, solamente los artistas que entreguen premios (Pe, esperamos tu look con ansia viva) pasarán por la alfombra roja. Aitana Ocaña y Vanesa Martín también han posado en esta red carpet tan atípica, ya que serán las encargadas de poner la música en esta gala marcada por el Zoom y los encuentros virtuales cogiendo así el testigo de Amaia Romero en la edicón del año pasado. Como era de esperar, la cantante se ha marcado un lookazo ideal que ya nos gustaría a nosotras llevar todos los días.

Aiatana ha escogido un vestido cut out de Versace para hacer su gran aparición, pero lo que más nos ha gustado a sido su look beauty. Sin duda, su melena se ha llevado todas las miradas y no es para menos: largo maxi al más puro estilo JLo, un nuevo color de pelo, mucho más ocuro en un dark chocolate muy favorecedor y un flequillo cortina que ha lucido con la raya en medio para enmarcar el rostro y dejarnos así, una nueva tendencia para esta primavera.

El artífice de su look ha sido su estilista de confianza: Jesús de Paula, a quien Aitana confía siempre su melena. Y no es para menos, sus looks capilares siempre son un claro ¡sí!, le preguntemos a quien le preguntemos.