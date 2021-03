9 mar 2021

La conocimos en Sin tetas no hay paraíso y la hemos visto interpretar hasta a la reina Letizia en televisión. Amaia Salamanca reconoce que lo da todo en cada proyecto, pero que la satisfacción que le aporta el teatro es incomparable, aunque se pone tan nerviosa que hasta se le revuelve el estómago antes de cada función.

Ahora está pendiente de dos estrenos, una serie y una película, y asegura que no le faltan proyectos. “La forma de trabajar ha cambiado muchísimo con la pandemia. Pero, como la gente pasa tanto tiempo en casa y consume tantas series y películas, todo el mundo está como loco por hacer nuevos proyectos. Lo malo es que, a la hora de rodar, es todo mucho más lento, porque al final hay un protocolo que hay que seguir. Si te lo saltas y alguien se infecta, la producción se para dos semanas y eso es dinero”, cuenta.

Además de los rodajes, su tiempo lo pasa con su familia –tiene tres hijos y le encanta organizar planes con ellos y con sus amigos– y ahora lo compagina con su nueva faceta como embajadora de Pantene. “Nunca hubiera imaginado que, con mi tipo de pelo, pudiera ser una chica Pantene. Tenemos la idea de que eso es tener pelazo. Pero consiguen que haya diversidad en la belleza y que, aunque tu pelo sea fino como el mío, también puedas tener pelazo”, afirma.

MUJERHOY. ¿Le había prestado tanta atención al cabello o a la piel como ahora?

AMAIA SALAMANCA. Nunca me he cuidado nada, ni el pelo ni la piel. Ahora me estoy dando cuenta de lo importante que es cuidar ambas cosas. Además, por mi profesión –bueno, y porque me gusta–, siempre he cambiado mucho de look, me he teñido el pelo, me lo he decolorado... Y claro, si le metes mucha caña, al final acaba estropeado.

Ahora que me lo cuido más, noto mucho la diferencia. Y en la cara sucede igual: según te haces mayor, te vas dando cuenta de que es muy importante todo lo que hagas. Ahora me desmaquillo y me hidrato bien la piel, y utilizo mucho ampollas de vitamina C.





¿Qué proyectos profesionales tiene entre manos?

El verano pasado estuve rodando una película con Nacho García Velilla, que se titula Por los pelos y cuenta la historia de tres hombres que van a Turquía a ponerse pelo. Se estrena este año, creo que en octubre. También el año pasado grabé una serie con Movistar +, Todos mienten, de Pau Freixas, que está pendiente de estreno esta temporada.

¿Cómo se las apaña para compaginar esos rodajes con tener una familia numerosa con tres hijos?

Creo que todo el mundo tiene que hacer malabares dentro de su realidad. En mi caso, hay momentos en que los proyectos largos me obligan a pasar mucho tiempo fuera de casa. Pero luego, cuando no trabajo, puedo estar varios meses seguidos con mis hijos. También he sufrido en muchos momentos y he pensado: “Qué mala soy, que me voy mucho tiempo fuera”. Pero es mi profesión y la tengo, además de porque me gusta, porque es una manera de darles a ellos una estabilidad, una educación. Lo tienen que entender.

¿Qué papel recuerda con más cariño de toda su carrera?

Cuando hice teatro en Mérida. La primera vez interpreté a Electra en el Festival de Teatro de Mérida y ya solo estar ahí, con 2.000 personas delante, al aire libre, por la noche, me removió mucho por dentro. También a la hora de prepararlo: fue algo muy intenso, porque preparas durante dos meses lo que vas a hacer solo durante cinco días.

Además de actuar, ¿cuáles son sus talentos ocultos?

Menos cocinar, que se me da fatal... Puede que el deporte. Soy una persona muy atlética y todo lo que suponga un reto físico me gusta. Soy muy perfeccionista y se me da bien, siempre he sido muy coordinada; hasta terminé un triatlón en 2018. Ah, y me gustan muchos los números: me sé todas las fechas de cumpleaños de todo el mundo, voy por la calle sumando matrículas... También soy muy líder, me gusta organizar planes para todo el mundo.

