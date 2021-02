12 feb 2021

No hace falta un gran cambio de look radical como el de Shakira para empezar el año con buen pie, nuevos proyectos y nueva melena para subirnos "el guapo" todavía más (nunca es suficiente). Porque un nuevo color que quite años, un retoque en el corte de pelo y una rutina de lavados y cuidados capilares con nuevos productos para el cabello, pueden cambiarlo todo. Y si no, que se lo digan a Amaia Salamanca, que nos ha sorprendido como nueva embajaradora de Pantene junto a un pelazo que nos ha enamorado.

Y es que aunque la actriz lleva meses apostando por tonos castaños y cobrizos tras abandonar su rubio nórdico favorito por su papel protagonista en la serie 'Todos mienten', ahora se ha decantado por un marrón chocolate super luminoso que es pura tendencia y que le dulcifica las facciones al máximo.

Video: Los cambios de look de Amaia Salamanca: del ice blond al rubio cálido

Eso sí, de su corte de pelo midi ideal para el cabello fino y lacio no nos olvidamos. "Siempre he intentado darle algo de volumen a mí pelo, pero es muy complicado porque como su apodo indica (peláceo), destaca por ser lacio y fino".

Su haircut recto por debajo de los hombros aporta más densidad al mantener las puntas sanas y sin roturas sin perder el largo perfecto para crear peinados fáciles (como esta coleta alta rejuvenecedora que nos fascinó) o las ondas muy abiertas que ha llevado en su estreno como nueva chica Pantene. Eso sí, no todo es tinte y corte. Amaia también ha desvelado qué productos han transformado su melena.

Amaia Salamanca, nueva embajadora de Pelo Pantene junto a Paula Echevarría, María Castro, Mario Vaquerizo y Ángela Ponce. pinit

"Realmente, no solía utilizar este tipo de productos [acondicionadores o mascarillas]. Seguramente sería porque siempre he pensado que no le vendrían del todo bien a mi pelo. Sin embargo, ahora que sé que es un mito que te quiten el volumen, los he introducido en mi rutina y me encanta como queda de nutrido mi pelo. En concreto, estoy utilizando los productos de la línea Pantene Miracles 'Volumen y nutrición', que le aportan un 100% más de cuerpo a mi melena", sentencia Amaia.

Pero sin duda, para reparar su cabello al instante y darle un extra de hidratación, se queda con las Ampollas rescate 1 minuto. "Por mi profesión, cambio constantemente de look y utilizo mucho las tenacillas, por lo que es mi producto estrella para una reparación intensiva". ¿Os gusta tanto como a nosotras el nuevo look de Amaia?