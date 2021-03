17 mar 2021

No tenemos tiempo (ni dinero) para acudir todos los días a la pelúquería pero es posible mantener tu melena hidratada y brillante en casa si das con los productos adecuados. Ya te contamos el spray que usa Laura Matamoros para cuidar su cabello y te descubrimos los trucos para huir del encrespamiento y que no te pase como a Nuria Roca y hoy te traemos el tratamiento de cinco productos con el que conseguirás una melena de profesional.

Se trata de la gama OI de Davines, de la que Laura Matamoros es fan y cuya filosofía se basa en la belleza, la ética y la sostenibilidad, llegando a acuñar el término ‹belleza sostenible’.

Laura usa el champú, el acondicionador, la mascarilla y dos tipos de aceites (uno con el pelo húmedo y otro con el pelo seco) y tanto ella como sus seguidores han notado cómo su cabello brilla más.

Comienza su rutina capilar con el OI Champú, con efecto antioxidante. Según su fabricante, aporta una extraordinaria suavidad, brillo y cuerpo al cabello, dejándolo perfumado durante mucho tiempo. Precio: 20,45 euros.

Continúa con el acondicionador, también con efecto antioxidante. Además de potenciar todos los efectos del champú, acelera el proceso de secado. Precio: 24,55 euros.

Sigue con la mascarilla nutritiva antioxidante con acción antiencrespamiento que proporciona suavidad y luminosidad al cabello. Precio: 30,75 euros.

Con el pelo todavía húmedo, y antes de aplicar calor, protege su pelo con el aceite All in One Milk que hidrata, desenreda y controla el cabello rebelde. Precio: 26,20 euros.

Para terminar, después del secado, aplica sobre la palma de sus manos un poco de aceite reestructurante para evitar el encrespamiento después del peinado. Precio: 42,25 euros.

Este es el tratamiento de Laura Matamoros, pero existen otros muchos productos a precios más asequibles que aseguran efectos similares, como la gama Hair Biology de Pantene, que tiene productos para controlar el frizz y aportar volumen y luminosidad.

Como ves, tener un pelo de peluquería es posible si sabes cómo cuidarlo (y sin gastarte mucho dinero).