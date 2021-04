10 abr 2021

Tijeretazo y... ¡chas! Short bob después de una ruptura amorosa que te ha dejado con ganas de comprarte un perro y muchos zapatos. Te sientes modelo, diva y súper estrella y durante un tiempo luces el estilismos que más aman las celebrities para potenciar sus facciones como si hubieras nacido para ello.

Sin embargo, llega el día en el que quieres volver a ser tú yo de pelo largo (aquí el secreto de La Vecina Rubia y el tónico capilar que más aman en Instagram para tener pelazo) y la transición puede ser ardua. Tú nunca has sido chica de media melena, pero en este viaje a la cabellera Kardashian y maxi como la de Jennifer Lopez necesitas pasar el trago. Aunque te sientas Kate Middleton, tenemos algo que decirte. Sí, la media melena nos favorece a todas.

Pero hay diferentes aspectos a tener en cuenta según tu tipo de cara. Uno de los factores más importantes a la hora de cortarte el pelo, porque sí: importa y mucho.

¿Lo mejor de todo? Que nunca pasan de moda porque se adaptan y sientan fenomenal, sobre todo el primavera, ya que necesitan un menor mantenimiento que los looks más cortos como el pixie o el short bob. “Y no solo eso, las medias melenas sientan muy bien, aportan un look muy femenino y son muy cómodas”, nos cuenta María del Mar Hierro, responsable del salón Menta Beauty Place en la calle Príncipe de Vergara, 280 en Madrid.

Y no solo eso: evolucionan para adaptarse a las diferentes etapas de crecimiento hasta alcanzar tu objetivo y sobre todo, hay un corte para cada tipo de rostro, "Para uno más redondo lo ideal es elegir un largo a la altura de la clavícula tipo long bob, no muy desfilado en la zona del rostro, dejando la raya en medio y la parte de atrás ligeramente más corta”, añade.

“Para uno cuadrado mejor con ondas muy grandes y el rostro (pómulos y mandíbula) despejados. La raya, de lado. Para uno alargado, también favorecen las ondas y el volumen sobre los lados, raya en el centro y contorno ligeramente redondeado. Para ovalados, cualquier estilo liso vale, para una ondulación habría que tener en cuenta la calidad del cabello y el propio estilo de la cliente”, explica David Lesur, director de formación de los salones David Künzle.

Después de esta mini guía de media melena solo debes hacer dos cosas: coger el teléfono y hacer cita en la peluquería. ¡Cambio de look para una primavera de 10!