20 abr 2021

No es fácil cuidar de la melena los 40. Porque ya no vale llevar un color descuidado que pueda envejecer o un look que moleste todo el día sobre el rostro, y eso es algo que las famosas cumplen a rajatabla. Como Ana Milán, que no solo es experta en dar con la crema hidratante barata más nutritiva, también nos ha sorprendido con los cambios de look más favorecedores y aplaudidos: de su paso al rubio canela, el color natural perfecto para cubrir las primeras canas, hasta el corte de pelo cómodo y rejuvenecedor que mejor sienta en la media melena y que vamos a desgranar para que te inspire tanto como a nosotras.

La actriz ha conseguido dar con el haircut más equilibrado para combinar con su rubio luminoso y su cabello midi: un corte de pelo shag con capas que aporta frescura y vitalidad a las facciones de los rostros que experimentan los primeros signos de la edad, y que combina a la perfección con la personalidad extrovertida y viral de Ana.

Video: Beautydrama con Ana Milán

Shag, el corte de pelo tendencia más cómodo y rejuvenecedor

"El shag está de vuelta por la actitud que conlleva este corte desenvuelto y con mucha energía, gracias a las capas. Eso hace que su mantenimiento sea muy sencillo y que incluso le valga un lavado y listo. Si lo mezclamos con el mullet, para que tenga unos contornos y un movimiento más suave, es cuando se convierte en explosivo. Y lo mejor es que va bien con pelo liso o rizado, más corto o largo", explica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros, que asegura que es uno de los cortes de pelo tendencia que más veremos esta primavera.

Y ahora que ya sabemos que el corte de pelo de Ana Milán es un éxito total, vamos a lo que de verdad nos interesa: es muy fácil de peinar tanto en recogidos como a la hora de dejar la media melena suelta. Su estilo messy y despeinado no necesita grandes esfuerzos. El capeado es ideal para los cabellos finos y frágiles, porque el renace el movimiento y el volumen cobra vida. Además, el flequillo largo en los laterales rejuvenece al máximo, disimula la frente ancha y hace ojazos. Por no hablar de que su aire ochentero quita años y aporta mucha vida al look de belleza.