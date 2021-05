14 may 2021

Mantener una melena sana, brillante y cuidada no es tarea fácil. Menos mal que hay productos maravillosos comoel sérum de Mercadona que te hace la vida más fácil para no tener que recurrir a cortarte la coleta como Pablo Iglesias. Buscando entre los más vendidos de Amazon, que siempre tienen productazos a un precio increíble (acuérdate de sus tres sérums que arrasan entre las usuarias) hemos encontrado un kit de alisado brasileño con keratina y ácido hialurónico que nos ha dejado boquiabiertas.

También se encuentra entre los más vendidos de Primor. Se trata del KeratiMask de Placenta Life, un tratamiento de alisado profesional de uso casero que no contiene formol. Está desarrollado con la tecnología hyaluron system a base de ácido hialurónico y keratina, que asegura una efectividad total y una duración de hasta 12 semanas. Reduce el encrespamiento reparando la fibra capilar, dejando el cabello totalmente liso sin necesidad de plancharlo posteriormente además de aportar suavidad y brillo al cabello. Ayuda a elevar el nivel de hidratación en la estructura capilar y alisar el cabello por más tiempo dejando un cabello dócil, brillante y sin encrespamiento. Y el precio es una pasada, sólo 9,95 euros.

No sólo es uno de los más vendidos de Amazon, sino uno de los más valorados, lo que nos puede dar una idea de su calidad. Las que lo han probado señalan que no es un producto rápido, pero que sus resultados merecen la espera: "Estoy muy contenta con el resultado, aún que el proceso es un poco latoso, estuve 4 horas y media hasta que terminé, y ha merecido la pena. Estoy teñida y el pelo no ha sufrido ningún cambio de color". "El proceso es algo cansado pero merece la pena 100%. Antes, cuando terminaba de secar el pelo tenía muchísimo volumen y era impensable salir de casa sin pasar la plancha. Después del tratamiento ya lo he lavado 2 veces y me queda super bien. Si quiero ir un poco mas arreglada tardo meno de 5 min en estar perfecta pasando un poco la plancha ( tengo mucha cantidad de cabello y antes para arreglarlo bien tardaba mas de 30-40min). En resumen, lo recomendaría totalmente."

Ya lo sabes, si quieres tener tu cabello liso, sin rastro de encrespamiento y, además cuidado y con brillo, dale una oportunidad a este producto. No parece que vayas a arrepentirte.