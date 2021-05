26 may 2021

Son muchas las famosas que consiguen crear tendencias y Úrsula Corberó es una de ellas. El corte de pelo que lleva para representar a Tokio en 'La casa de papel' se ha convertido en un look tendencia al que cada vez se unen más mujeres. De hecho, es un estilo que ella ha ido renovando con elementos como estas mechas rubias que se he hizo la última vez. Y de ese corte mullet, lo que más éxito está teniendo es su flequillo baby bang. Un corte que favorece muchísimo y que va a triunfar este otoño.

“Los baby bangs son apuesta ganadora para el otoño y lo van a seguir siendo el año que viene", afirma M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera, la experta que confirma que si estás pensando en renovar tu melena con un cambio de look diferente y original, esta opción es súper acertada. La profesional explica que se trata de un "flequillo que queda por la mitad de la frente, se lleva ligeramente despeinado y tiene como característica que en los lados se lleva un poco más largo para enmarcar el rostro", explica la profesional.

Y así es como lo lleva Úrsula, con un corte mullet con capas muy cortas en la parte superior y mechones desfilados en la parte del cuello. Eso sí, si no te atreves con este corte, puedes optar por una melena más sencilla y añadir este flequillo que tanto se lleva. "Además, este tipo de flequillo permite que cambiemos de look tan solo peinándolo hacia arriba o un lado, por eso es ideal para aquellas que no se atreven al cambio", añade M.ª José Llata.

Aunque advierten que, a pesar de que es un corte que gusta mucho y favorece, debes tener en cuenta la forma de tu cara. "Si tienes el rostro cuadrado o con forma de corazón, intenta evitarlo porque resaltará aún más tus rasgos, en lugar de suavizarlos”, comenta Mª José Llata. ¿Te atreves con él?