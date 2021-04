6 abr 2021

Compartir en google plus

Hay momentos en nuestra vida en los que decidimos cortar por lo sano, y nunca mejor dicho. A esos cambios de actitud, muchas veces viene asociado un cambio de look, como le ocurrió a María Pedraza cuando lo dejó con Jaime Lorente. Otras veces es el trabajo el que te lleva a cambiar tu look, como a Juana Acosta y otras te quedas con todo Instagram luciendo una peluca, como Vicky Martín Berrocal.

A todas nos gusta cambiar, pero cuando tienes un look capilar tan característico como Billie Eilish, cualquier cambio se nos queda corto. No a todo el mundo le gustaba su característica melena de raíces verdes pero si algo tenía, es que no dejaba indiferente. Pero a la cantante nunca le ha importado lo que digan los demás y, después de decolorarse el pelo (por lo que tuvo que llevar peluca a los premios Grammy), ha optado por darle forma a su melena y apostar por uno de los cortes de la temporada: el Muller.

El corte Muller se realiza sobre las melenas lisas buscando volumen a traés de muchas capas de diferenes tamaños y un flequillo ligeramente irregular y desfilado. Las capas muy marcadas dan muchísimo movimiento al pelo y, si se te ondula un poco, queda ideal. Lo mejor es dejar que se seque al aire libre para darle ese toque de rebeldía que tan bien le queda a este peinado. Este corte tiene alma rockera, ya que triunfó en los 80 de la mano de cantantes como Patti Smith.

Sí, el corte Muller es sinónimo de rebeldía, por eso no podía tener mejor embajadora que Miley Cyrus. La otrora dulce Hannah Montana se hartó de ser la niña buena y cortó su larga melena pasándose al pixie decolorado. De la evolución de ese pixie nació el corte Muller que lleva ahora y que simboliza su forma de ser rebelde e inconformisma mejor que cualquier otro corte de pelo.

¿Y en España, alguien se ha atrevido con este corte de pelo? La respuesta es sí. Úrsula Corberó lleva tiempo luciéndolo por todas las alfombras rojas, tanto suelto y desfilado como efecto mojado, demostrando que no por ser un peinado más urbano es menos elegante que la francesa melena midi. Al igual que Miley Cyrus, Corberó también lucía una larga melena en sus tiempos de 'Física o Química' que decidió cortar para mostrar su paso a la madurez. De su pelo largo pasó a un pixie radical que nos dejó boquiabiertos y, de ahí, al corte muller que luce ahora.

El Muller no es un corte formal, pero si estás buscando algo que evoque libertad y rebeldía, sin duda, este es tu tipo de pelo. Además es fácil de peinar y, si le echas imaginación, puede llegar a ser versatil, y sino mira a Úrsula. ¿Te atreves a meter tijera?