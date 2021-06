5 jun 2021

Si como nosotras has sentido mucha envidia al descubrir todos los cambios de look de Elsa Pataky, entre los que hemos encontrado hasta una melena castaña luminosa, o si por el contrario, adoras el rubio nórdico de Eugenia Martínez de Irujo, haz caso a las señales y ve pidiendo cita en tu peluquería de confianza. Porque de este verano no pasa: es el momento de descubrir qué color de pelo se lleva, elegir tu favorito y lanzarte con el tinte o las diferentes mechas tendencia que más se están pidiendo. La idea es realzar el rostro y sentirte lo más cómoda posible dentro de tus gustos beauty.

Empezamos con el color de pelo ginger, el cobrizo que está arrasando entre famosas e influencers en Instagram, y que sienta bien a todas las edades. Un tono con mucha personalidad y lleno de energía.

"Este verano los cobrizos oscuros o brick red con un toque de rubio son tendencia. Escoge la intensidad que le quieres dar a tu cabello y toma de las fresas o las cerezas la base para lanzar tu rubio a otra dimensión cromática que además se mantiene fácilmente", indica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros.

Video: Estos son los tonos de rubio que se llevarán en 2021

La siguiente apuesta de los estilistas es aún más atrevida, pero también da juego para crear diferentes estilos. Si tienes el pelo rubio o platino, añade un toque rosa al look: "El rosa no ha perdido fuerza, todo lo contrario, muestra todo su potencial reversionándose y mezclándose con otros tonos. El frío platino se dulcifica con el rosa, una nueva pareja que se alían para aparecer como un velo, degradándose en forma de ombré, con balayage e incluso evolucionando hacia un acabado nacarado", comenta Felicitas Ordás de Felicitas Hair.

Si por el contrario, tu tono de base es negro o marrón oscuro, también hay coloración tendencia adecuada. "Las morenas no tienen que renunciar a su color para llevar un tono impresionante. Desde las castañas claras al negro, las melenas oscuras potencian su personalidad, añadiendo brillo o bien combinándose con otros tonos de la misma gama cromática o incluso rojos. Enriquece tu color con matices chocolate, avellana, canela, vino... con reflejos o con unas chunky.", añade Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

¿Con cuál te quedas?