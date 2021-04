30 abr 2021

De todos los cortes tendencia que más se están pidiendo en las peluquerías esta temporada, tenemos un claro ganador, el corte de pelo bob. Porque es el que más rejuvenece, el favorito de las famosas para transformar su imagen (incluso el de la Reina Letizia) y el haircut de las posibilidades infinitas en cuanto a color, texturas y formas.

Se puede llevar en un cambio de look radical como Halle Berry a los 54, con flequillo rejuvenecedor como Penélope Cruz, en el cabello rizado como Emme, la hija de Jennifer López, o en una versión más clásica y luminosa que quita años a partir de los 40 y que ya llevó Letizia adelántandose a las tendencias capilares. Rescatamos este corte de pelo bob que resta años y que es la inspiración ideal para cambiar de look este verano y rejuvenecer al instante. ¡Dentro look!

Aunque doña Letizia siempre ha apostado por una melena larga a la altura de los hombros pero también del pecho con bastante más longitud, en 2015 llevó el short bob que siempre guardaremos en nuestra memoria. Un corte rectísimo por debajo de la mandíbula que rompía con los cánones más habituales en sus elecciones royal-beauty y que, sin duda, le estilizaba mogollón tanto el rostro como el cuello y sus brazos tonificados.

Para estrenarlo, la hija de Paloma Rocasolano decidió llevarlo con un liso tabla muy elegante y sofisticado junto a una raya lateral para dar un toque de volumen y movimiento. En cuanto al color, la elección segura: un castaño natural con reflejos beige muy sutiles que iluminan al máximo el rostro y que sientan muy bien con su tono de piel.

El corte de pelo bob que llevó Letizia Ortiz en 2015. pinit

Corto, sofisticado, rejuvenecedor, refrescante... ¿Algún beneficio más? Su fácil mantenimiento. "Los bobs no nos cansan porque nos aportan la frescura y simplicidad que necesitamos ahora mismo, con unos resultados espectaculares. Si lo cortamos muy corto, un bob francés o little bob, tendremos muchos meses de margen para volver a repasarlo, tanto con capas como sin. Los blunt bob o bobs enteros son perfectos con la raya en medio, pero si necesitas dirigir el volumen, lo recomendable es crear unas capas allá donde lo necesitemos para que el corte se vaya acomodando, siempre a nuestro favor, tal y como vaya creciendo", explica Charo García de Salón Ilitia.

Y así hizo Letizia. Con los meses pudimos ver cómo su bob recto se convirtió en un long bob super favorecedor que podía seguir peinando de la misma forma sin sorpresas y con los mismos beneficios. El único cambio que le vemos es que fue agregando más color con unas mechas babylights doradas muy sutiles para que su corte bob siguiera brillando tanto como al principio.

Un corte de pelo tendencia muy fácil de llevar, que quita años, estiliza y aporta mucha personalidad a cualquier rostro. ¡Qué más podemos pedir!