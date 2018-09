7 sep 2018

Primero asomaron la cabeza dando una textura esponjosay muy, muy fresca en iluminadores, bases de maquillaje e incluso sombras de ojos: fue la primera vez que el concepto 'textura gelatina' entraba en cosmética. Y ahora, empieza a dar señales de ponerse a la cabeza de la cosmética más cool: la gelatina deja de ser una chuche o algo que se añade a la mousse para convertirse en una forma de hidratar la piel. Aunque claro, como en belleza los anglicismos triunfan por goleada, es probable que las encontremos como 'jelly'. Que viene a ser lo mismo, pero en inglés.

¿La razón para el aluvión de gelatinas que nos llegan? En primer lugar, son divertidas. Para qué negarlos. De la misma forma que no podemos resistirnos a espachurrar un Blandi Blub a pesar de que parece lo que parece; de la misma manera en que los escolares de toda España se han obsesionado con hacer Slime, y al igual que podemos echar la tarde apretando squishies, basta con ver una crema en textura gelatinosa para alegrarnos un poco el día.

Del Blandi Blub ochentero a los 'squishie's, los muñequitos gelatinosos hechos para aliviar el estrés: las texturas 'jelly' piden ser espachurradas. pinit

Además, las gelatinas son bastante nuevas cuando de cremas se trata. Y si hay algo que en belleza guste más que un anglicismo, ¡eso es una novedad! A ver… ¿a quién no le atrae eso de probar algo diferente?

No sólo eso: ahora que ya empezamos a pillarle el truco a eso de aplicarnos capa sobre capa de cosméticos –que si esencias, que si sérums, luego su aceite, y después la hidratante– está claro que nos vienen bien texturas más ligeras, más adecuadas para estos 'churrocientos' pasos del tratamiento facial.

¿Más ventajas? La gelatina permite empaquetar una gran dosis de activos en una suspensión libre de grasa. Cuando se trata de crear fórmulas oil free, las 'jellys' salen en la pole position: permiten introducir activos proluminosidad, anticontaminación y, sobre todo, muy hidratantes en texturas muy ligeras y fáciles de aplicar.

Que las personas de piel muy seca no busquen soluciones para su cutis cuarteado en las gelatinas: por su naturaleza acuosa y no oclusiva, están pensadas bien para estar poco tiempo en la piel – como en el caso de las mascarillas – o para pieles mixtas que no necesitan un aporte extra de grasa.

Y, lo reconozco, tras juguetear con estas nuevas gelatinas, nunca podré mirar mis gelatinas Royal de manera imparcial… ¡siempre las imaginaré como una mascarilla!

