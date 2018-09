19 sep 2018 Kamila Barca

Hay algo a lo que Vicky Martín Berrocal no renuncia y es a cuidar, mimar, e hidratar su piel. Desde aceites corporales, mascarillas faciales, y cremas específicas para día y noche hasta tratamientos de medicina estética que le han cambiado la vida. ¿Una rutina beauty completa? La rutina de belleza de Vicky Martín Berrocal.

El tratamiento diario que aplica a su piel es una crema hidratante de La Prairie, con efecto reafirmante y antienvejecimiento. Pero por las noches, utiliza especialmente la crema Zelens PHA+ Bio-Peel del Dr. Lens. Su principal objetivo es rejuvenecer la piel reduciendo las líneas de expresión, la descamación y unificando el tono de la piel.

SWISS ICE CRYSTAL CREAM / Zelens PHA+ Bio-Peel - Pads Exfoliantes pinit

Si alguna vez te has preguntado por qué Vicky Martín Berrocal tiene una piel tan estupenda es que no le falta nada. Su rutina de belleza incluye también un aceite corporal relajante de lavanda de Alqvimia y la leche corporal que combina con su perfume favorito de Vainille Sauvage de Madagascar de la Maison de la Vanille. Sin olvidar el serum de hidratación intensa de Eve Lom y la Vitamina C de Matriskin. ¡Así tiene una piel maravillosa!

Aceite corporal relajante de lavanda de Alqvimia / Leche corporal Vainille Sauvage de Madagascar de la Maison de la Vanille / Serum hidratación intensa de Eve Lom / Vitamina C de Matriskin pinit

Y además comparte con su hija algunos de sus esenciales de belleza. Vicky y Alba se han dejado ver en el perfil de Instagram de la diseñadora utilizando las mascarillas más famosas entre las influencers: las mascarillas de oro y plata.

El tratamiento estrella de Vicky Martín Berrocal

Además de su rutina fitness de boxeo, Vicky también ha optado por realizarse tratamientos de medicina estética para eliminar la celulitis en la zona de los glúteos y las piernas. ¡Y tiene plena confianza en él! El tratamiento estrella al que ha recurrido es el Cellfina de Merz Aesthetics. El tratamiento de una única aplicación dura aproximadamente hora y media en relación con las zonas a tratar. ¡Y ella está completamente feliz con él! ¿Te atreves a probarlo tú?

