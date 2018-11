27 nov 2018

En España alrededor de 3,6 millones de personas (7,8 % del total) basa su dieta exclusivamente, o la mayoría, en productos de origen vegetal (6,3% flexitarianos, 1,3% vegetarianos y 0,2% veganos), según un estudio de la consultora Lantern. Aunque no lo parezca, cada vez hay más veganos que no solo incluyen animales en su alimentación, sino que su filosofía de vida se basa en no consumir absolutamente nada de origen animal: ropa, calzado, accesorios, cosméticos e incluso productos de limpieza.

El sector de la cosmética no ha tardado en aprovechar el ‘veggie boom’ y cada vez son más las marcas que no solo no testan sus productos en animales, sino que en sus fórmulas ya no incluyen ningún tipo de activo de procedencia animal, como la cera, y solo trabajan con ingredientes vegetales y sostenibles. Así podemos encontrar cremas, maquillajes, cosmética capilar, dentífricos o incluso desodorantes sin ningún rastro animal. Pero ahí no queda la cosa. El último en llegar a nuestra lista de cosmética vegana ha sido un gel de masaje sensual de la marca Miss Vivien.

Gel de Masaje con polvo de diamante, de Miss Vivien (51 €). pinit

Se trata de una línea de cosmética sensual creada para un estilo de vida hedonista y sofisticado que cuenta con productos ‘cruelty free’ y 100% veganos. Desarrollada por dermatólogos, sus productos contienen activos y extractos orgánicos lujosos, fragancias hipoalergénicas y texturas suaves y sedosas que atraen los sentidos mientras nutren la piel en nuestras áreas más sensibles. Desde geles de masaje aterciopelados con partículas doradas que dejan tu piel suave y luminosa, hasta lubricantes con texturas sedosas y cremas que suavizan y estimulan suavemente después de los encuentros más apasionados.

