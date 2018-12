3 dic 2018

Natalia Cabezas (Trendy Taste para sus seguidoras en Instagram) no lo tenía claro: aunque había visto a sus amigas llevar extensiones de pestañas, aún sentía reparos. Sin embargo, este verano cambió totalmente de idea al verlas en la playa, sin maquillar y en el agua, sin que hubiera ningún contratiempo. "Me daba como mal rollo, pero al contemplar cómo levantan la mirada y lo espectaculares que hacen los ojos, me convencí", cuenta ahora en una de sus "stories".

Un momento del proceso de colocación de las extensiones. pinit

Al final, Natalia Cabezas terminó claudicando y se dirigió a Lashes & Go para conseguir unas pestañas más espectaculares. Como documentó todo el proceso para Instagram, lo sabemos todo. La colocación dura entre hora y media y tres horas. No hay que tener miedo: no es nada dolorosa. De hecho, muchas personas se duermen. Con una delicadeza exquisita, las profesionales colocan una media de 100 pestañas sintéticas en cada ojo de forma manual. Utilizan unas pinzas especiales y pegamento médico de larga duración que jamás toca la piel.

Hay que tener un poco de paciencia: la colocación puede durar hasta tres horas. pinit

Antes de empezar, Natalia tuvo que elegir entre los cuatro tipos de extensiones disponibles: las naturales (1D), que consiguen el deseado "efecto rímel" (que parezca que llevas máscara); en el siguiente nivel (2D) se colocan dos pestañas 1D juntas por cada pestaña natural para lograr más volumen y un "efecto eye liner"; las 3D (llamadas "Russian volume") suman tres extensiones 1D, con lo que su volumen acumulado consigue ejercer "efecto sombra de ojos"; las 5D son las más voluminosas: producen el llamado "efecto Brigitte Bardot", ojos al más puro años 60.

El antes y el después de Trendy Taste en Lashes & Go. pinit

Más cosas importantes: la duración de las extensiones depende del ciclo de crecimiento del vello de cada persona, pero suele rondar las cuatro semanas. Trendy Taste se puso unas 2D: optó por un efecto natural. "Elegí la misma longitud que las mías naturales y la verdad es que no puedo estar más feliz: es como llevar máscara permanentemente. ¡Pero no tienes que maquillarte!". El precio: 70 euros para las 1D; 85 para las 2D; 100 para las 3D y 130 para las 5D. La reposición de la tercera semana va entre 35 y 60 euros. La reposición en la cuarta sale por 40-65 euros. ¿Te las pondrías a ese precio?

