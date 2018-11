7 nov 2018

“Me he cuidado siempre, y ahora se nota”. Así de honesta ha sido Jennifer López ante el revuelo que ha despertado la foto semidesnuda en que tan sólo una capa – y nada más – la cubre de pies a cabeza. De Valentino Alta Costura, de acuerdo, pero… una capa. Sin nada debajo. Pero que nadie piense que lo suyo es casualidad. Ni que se mantiene en forma sin hacer nada. No – JLo se cuida mucho, lleva años vigilando su dieta, haciendo mucho deporte y cuidando su forma física: estos son sus secretos para estar así de espectacular a los 49 años.

Si hay una estrella que lleve una vida con dietas sanas, esa es Jennifer López, sin duda. Nada de tabaco, nada de cafeína y nada de alcohol. Na-da. No sólo ahora, sino desde que era muy joven.

-No la veremos bebiendo vino: agua, agua y agua. Es su refresco favorito y casi el único que toma. A falta de cafeína, desayuna con un smoothie energético alto en proteínas: consiste de un yogur griego, proteína en polvo, frutos rojos, zumo de limón y un poco de miel.

-Uno de sus mejores trucos de belleza es dormir. Su meta son once horas, pero si no logra su ideal, hace lo posible porque sean al menos de 7 a 9 horas. No duda en organizar su agenda en torno al mejor y mayor descanso posible.

-Reconoce que ahora que tiene 49 años, ha tenido que incorporar más ejercicios de fuerza y tonificación en su rutina de entrenamiento, ya que, con la edad, ha descubierto que tiene más facilidad para perder masa muscular, sobre en todo en periodos en que pasa mucho tiempo bailando.

-Que nadie piense que come de todo y en grandes cantidades: reconoce que controla, y mucho, las porciones, y evita los alimentos ricos en grasa y en azúcar. ¿Comida basura? No, gracias: no verán a JLo dándole duro a grasas y azúcares.

-Ni la han visto ni la verán tomando el sol. Desde los 20 años se aleja de los rayos ultravioletas y usa fotoprotector solar escrupulosamente, con varias reaplicaciones diarias. El secreto de su envidiable dorado es una combinación muy sabia de autobronceador, polvos de sol e iluminador, tanto en rostro como en cuerpo.

-Confiesa que su figura no es, ni de lejos, fruto de la casualidad. “No hay atajos”, ha declarado en varias ocasiones, asegurando que trabaja muy duro para mantenerse en forma. Su entrenadora personal es Tracy Anderson, que también colabora con Gwyneth Paltrow y Madonna. A sus sesiones en el gym une su trabajo en el estudio de baile: cuando está de gira, puede pasar bailando de 2 a 6 horas diarias. Sí, bailar también es ejercicio. Sobre todo cuando puede llegar a estar ensayando hasta seis horas al día.

-Una de las rutinas que más ha cambiado su vida es la meditación: actualmente la practica a diario, y asegura que le ayuda a combatir el estrés. Tiene varias frases positivas que se repite a lo largo del día para reforzar el pensamiento optimista.

